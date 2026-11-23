WINSCHOTEN, BRITSUM – Zaterdag 21 november stond de 4e ronde van de Nationale damcompetitie op de damkalender van de KNDB. Door een vrije ronde van koploper Roden/Leek nam Winschoten, voorlopig, de koppositie in de 2e klasse A over na een 4 – 12 “uitzege” tegen Bezint Eer Gij Begint (BEGB) uit het Friese Britsum. Voor Winschoten wonnen respectievelijk Martin Viel, Frederik Bos, Egbert Wierenga en Albertus Kamps, aangevuld met remises van Jan Starke, Geert Lubberink, Janick Lanting en Rob Knevel. Voorwaar een goede teamzege.
Uitslagen 4e ronde 2e klasse A
De Vechtstreek Gramsbergen 2 – Warffum 2 6 – 10
BEGB Britsum – Winschoten 4 – 12
Hijken DTC 3 – DCH Heerenveen 3 11 – 5
HDC Hoogeveen 3 – Damcombinatie Fryslân 4 Leeuwarden 13 – 3
Roden/Leek vrij
Stand 2e klasse A KNDB
1. Winschoten 4 – 7 43 bp
2. Roden/Leek 3 – 6 35 bp
3. HDC Hoogeveen 3 4 – 6 44 bp
4. Hijken DTC 3 4 – 5 42 bp
5. BEGB Britsum 4 – 4 29 bp
6. DCH Heerenveen 3 3 – 2 21 bp
7. Warffum 2 4 – 2 19 bp
8. De Vechtstreek Gramsbergen 2 3 – 0 12 bp
9. Damcombinatie Fryslân Leeuwarden 4 3 – 0 11 bp
Programma 5e ronde, 2e klasse, zaterdag 28 november
Damcombinatie Fryslân Leeuwarden 4 – Hijken DTC 3
DCH Heerenveen 3 – BEGB Britsum
Winschoten – De Vechtstreek Gramsbergen 2
Warffum 2 – Roden/Leek
HDC Hoogeveen 3 vrij
3e klasse KNDB
Zaterdag 28 november ontvangt het 6-tal van Winschoten in de 3e klasse HDC Hoogeveen. Zowel het 8-tal als het 6-tal van Damclub Winschoten werken dan zaterdagmiddag hun partijen af in het gebouw van S.V. Bovenburen aan de Tromplaan 86 in Winschoten, met de restrictie dat de wedstrijd in de 6-tallen competitie om 14:00 uur begint.
Partijverloop in Britsum
In dorpshuis “Britsenburgh” in het Friese Britsum begon, na een welkomstspeech van voorzitter Sjoerd Schaaf, klokslag 12:00 uur de belangrijke wedstrijd tussen Bezint Eer Gij Begint (BEGB) Britsum en Winschoten in de 2e klasse A. Het verschil na 3 ronden was namelijk zegge en schrijve 1 wedstrijdpunt. In de beginfase kabbelde de wedstrijd rustig voort, waarna Jan Starke en Willem Lep, als eersten, de score openden met een puntendeling. Even daarna combineerde Martin Viel naar dam tegen Ruurd Winkel, 1 – 3. Vervolgens bleef het vrij rustig op de overige borden, tot Frederik Bos naar dam combineerde tegen Jan Peters, 1 – 5. Winschoten demarreerde daarna met winst van
Egbert Wierenga tegen Sjoerd Schaaf naar 1 – 7. Daarna bleef het toch wel spannend, Janick kwam in de tussentijd namelijk een schijf achter tegen Sietse Bronger en Geert Lubberink moest naarstig zoeken naar de goede zet tegen Pieter Dijkstra om schijfverlies te voorkomen. Uiteindelijk werd het een puntendeling tussen Pieter en Geert, wat de tussenstand op 2 – 8 bracht en kwam Janick met de schrik vrij en pakte achteraf een puntendeling tegen Sietse Bronger, 3 – 9. Ondertussen kreeg Albertus Kamps meer grip op het eindspel tegen Klaas Herder en won uiteindelijk, 3 – 11. Daarna duurde de partij
Eeltje Terpstra tegen Rob Knevel nog ruim één uur. Uiteindelijk werd besloten tot een puntendeling, wat de eindstand op 4 – 12 bracht.
Bron: Geert Lubberink