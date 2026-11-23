NIEUWE PEKELA – Op maandag 7 december tussen 15.30 en 21.00 uur kun je gratis deelnemen aan het Hartcheckpunt in Sporthal De Spil (Beukenlaan 1, Nieuwe Pekela). Tijdens deze laagdrempelige gezondheidscheck krijg je inzicht in belangrijke waarden die van invloed zijn op je hart- en vaatgezondheid. Ook kun je met leefstijladviseurs in gesprek over je leefstijl. Aanmelden is niet nodig: je kunt gewoon binnenlopen.
Om 17.00 uur brengt wethouder Eddie Jonker een bezoek aan het Hartcheckpunt om te zien hoe de gezondheidschecks verlopen en om in gesprek te gaan met de deelnemers.
Gratis metingen en (leefstijl)advies
Kom gratis langs bij het Hartcheckpunt tussen 15.30 en 21.00 uur. Wanneer je aan de beurt bent, ontvang je binnen 15 minuten de resultaten van je metingen. Na de metingen kun je in gesprek gaan met de lokale leefstijladviseurs. Zij kunnen met je meedenken over voeding, sport en beweging of stoppen met roken. Bij het Hartcheckpunt zijn leefstijladviseurs en een diëtiste aanwezig namens verschillende lokale organisaties. Na je bezoek weet jij wat je kunt doen voor jouw hartgezondheid.
Ook als je je gezond voelt
Het Hartcheckpunt is bedoeld voor mensen van 40 tot 70 jaar die geen hart- of vaatziekte hebben en geen medicijnen gebruiken voor bloeddruk, cholesterol of bloedsuiker. Kom ook als je je gezond voelt!
Ongemerkt risico
Veel 40-plussers hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten zonder dat zij dit weten. Bijvoorbeeld doordat hun bloeddruk of cholesterol ongemerkt verhoogd is. Dat merk je vaak niet. Ontdek je zo’n verhoging op tijd, dan kun je hier vaak zelf nog iets aan doen door gezonder te leven.
Het Hartcheckpunt biedt je op een eenvoudige manier de mogelijkheid om stil te staan bij je gezondheid en zelf stappen te zetten naar een gezonder leven.
Zet je hart op de eerste plek en kom langs!
Bron: Gemeente Pekela