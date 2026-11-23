GRONINGEN – Reizigers in de stad en provincie Groningen moeten vandaag (maandag 23 november) en morgen (dinsdag 24 november) rekening houden met forse hinder in het openbaar vervoer. Door een landelijke tweedaagse staking in het stads- en streekvervoer vallen veel bussen van Qbuzz uit. De treinen in onze provincie blijven daarentegen wel gewoon volgens de dienstregeling rijden.
Vakbonden FNV en CNV hebben de actie uitgeroepen nadat de onderhandelingen over een nieuwe cao Openbaar Vervoer zijn vastgelopen. Volgens Qbuzz bepalen chauffeurs zelf of zij het werk neerleggen. Hierdoor is vooraf niet exact te zeggen welke ritten doorgaan en kan de dienstregeling gedurende de dag nog veranderen.
In de reisplanners zijn de gevolgen van de actie direct zichtbaar. Op diverse trajecten verschijnt de melding dat ritten zijn komen te vervallen. Doordat directe busverbindingen van zo’n twintig tot dertig minuten uitvallen, worden reizigers soms bijna twee uur later pas met een volgende rit bediend, of stuurt de planner hen via flinke omwegen op pad. Een rit die normaal nog geen half uur duurt en ruim vier euro kost, loopt via een alternatieve route al snel op tot meer dan twee uur reistijd en ruim vijftien euro aan reiskosten. Reizigers wordt daarom dringend geadviseerd om kort voor vertrek de reisplanner van Qbuzz of 9292 te raadplegen.
Wel treinen
Goed nieuws is er voor treinreizigers: de regionale treinen van Arriva rijden vandaag en morgen normaal. Het spoorpersoneel in Noord-Nederland valt onder een andere cao en neemt daarom niet deel aan deze stakingsactie.
De huidige cao verliep op 1 juli. Het recente eindbod van de werkgevers werd massaal door het personeel weggestemd; bij het CNV stemde maar liefst 93 procent van de leden tegen, en bij de FNV lag dit percentage nog hoger.
Hoewel werkgevers een loonsverhoging bieden, willen zij tegelijkertijd de onregelmatigheidstoeslag aanpassen en regelingen voor oudere werknemers versoberen. De vakbonden eisen juist betere roosters en meer regelmaat in de werktijden. Daarnaast hekelen de bonden de huidige aanbestedingscultuur, waarbij vervoerders volgens hen zo laag mogelijk inschrijven ten koste van de arbeidsvoorwaarden.