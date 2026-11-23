STADSKANAAL – Pakjesboot 7 ligt bij de Eurobrug in het centrum van Stadskanaal. Kinderen zijn van harte welkom om aan boord te stappen en in het laadruim het vrolijke Hulppietencircuit te komen doen.
Heb jij het in je om een echte hulppiet te worden? Kom klimmen, klauteren, puzzelen en beleef een onvergetelijk avontuur in het laadruim van Pakjesboot 7. Samen met Het Grote Boek van Sinterklaas maken ze er een echt Sinterklaasfeest van aan boord.
Wanneer kun je langskomen?
Zaterdag 28 november: 11:00 – 16:00 uur
Zaterdag 5 december: 11:00 – 14:00 uur
Waar: Hoofdkade 44 bij de Eurobrug in Stadskanaal
Bron: Jan Hooiveld