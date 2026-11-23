WINSCHOTEN – De Solidago Club is een onderdeel van de landelijke organisatie van de Odd Fellows. Het is een kleine groep vrouwen die om de veertien dagen op de oneven maandagen bijeenkomt.
Tijdens het eerste deel van de avond staat een thema centraal waar zij zich in verdiepen. Muziek speelt daarbij ook een belangrijke rol. Bij het tweede deel van de avond gaat het vooral om de gezelligheid.
De drie begrippen waar de Solidago Club voor staat zijn: Vertrouwen, Verdieping en Verbinding. De club zit in een groeiproces en vrouwen van alle leeftijden zijn welkom. De bijeenkomsten worden gehouden in het gebouw van het Leger des Heils, Dr. D. Bosstraat 16 te Winschoten.
Om 19.30 staat de koffie klaar.
Op 30 november hebben ze open avond.
Op de website vind je meer informatie: www.solidagoclub.nl
Bron: Claudia Browne