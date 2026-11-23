NIEUWE PEKELA – Op zaterdagochtend 12 december organiseert de Hervormde kerk Nieuwe Pekela de jaarlijkse kerstmarkt.
Het belooft een gezellige markt te worden, waar je helemaal in de kerstsfeer zult komen. Je kunt ook wat lekkers komen eten op de markt, er zal taart zijn, maar er worden ook op de markt verse spekdikken gemaakt! Verder verkopen ze allerlei (zelfgemaakte) kerststukken en kerstdecoratie. Voor kinderen is er een gezellig hoekje waar ze lekker kunnen knutselen.
De kerstmarkt is van 09.30-13.00 uur in het Tehuis. Adres: Ds. Sicco Tjadenstraat C40 in Nieuwe Pekela.
Bron: Amber