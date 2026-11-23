DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)
Weener
Gisteren heeft een 38 jarige bestuurder van een Mercedes-Benz B 180 om 17.20 uur na het parkeren aan de Neue Straße met zijn portier een naast hem geparkeerde VW Passat geraakt. Hierdoor ontstond schade. Agenten stelden vast dat de man onder invloed van alcohol verkeerde. Een blaastest wees 1.45 promille aan. Hij werd voor bloedonderzoek meegenomen en zijn rijbewijs werd in beslaggenomen.
Op de Graf-Edzard-Straße in Weener is gistermiddag om 17.40 uur een 34 jarige bestuurder van een VW Golf tegen een Mercedes-Benz V-Klasse gebotst. Hij raakte lichtgewond. De VW moest afgesleept worden.
Haselünne – Meppen
Op 19 november zag een voorbijganger rond 21:30 uur brand in een carport aan de Esterfelder Stiege 86, in Meppen. De brand ontstond in een deurmat die op de vloer lag. De voorbijganger bluste de brand, waardoor verdere schade werd voorkomen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Brandstichting kan niet worden uitgesloten. Getuigen die informatie kunnen verstrekken over het incident en/of de dader(s) worden verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen via 05931/949-0.
Tijdens een huiszoeking in Haselünne heeft de politie diverse waardevolle voorwerpen, waaronder verschillende ringen, kettingen en hangers, aangetroffen en in beslag genomen. Van de voorwerpen zijn tot nu toe de rechtmatige eigenaren niet bekend. Daarom publiceert de politie foto’s van de in beslag genomen sieraden en vraagt zij het publiek om hulp. Herkent iemand een van de afgebeelde kettingen of hangers? Van wie zijn deze voorwerpen, of kan iemand informatie geven over de herkomst er van?
In het kader van een lopend onderzoek heeft de politie medio oktober diverse horloges en sieraden in beslag genomen. Het betreft voornamelijk modejuwelen. Op basis van de huidige informatie bestaat het vermoeden dat de in beslag genomen voorwerpen gestolen zijn. De rechtmatige eigenaren zijn nog niet geïdentificeerd. De politie publiceert daarom foto’s van de teruggevonden voorwerpen en vraagt het publiek om hulp. Herkent iemand een van de afgebeelde horloges of sieraden? Van wie zijn deze voorwerpen, of kan iemand informatie verstrekken over de herkomst ervan?
Iedereen met informatie wordt verzocht contact op te nemen met de politie in Meppen via 05931/949-0.
Foto’s: Politie Meppen