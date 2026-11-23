EMMELN – Familie en naasten zijn dringend op zoek naar de 26-jarige Piotr Lawin uit het Duitse Emmeln, 20 kilometer van de grens bij Ter Apel. De man wordt vermist sinds de nacht van zondag 15 november op maandag 16 november. Volgens zijn omgeving is hij niet vrijwillig vertrokken en bestaat het sterke vermoeden dat hem geweld is aangedaan.
Met folders en berichten op Facebook verspreidt de familie zijn signalement in de hoop hem snel te vinden.
De 26-jarige man werd voor het laatst gezien kort voor middernacht in de buurt van zijn woning in Emmeln. Sinds dat moment is hij onbereikbaar en heeft zijn telefoon geen netwerkverbinding meer. Vanwege de nabijheid van de grens wordt ook inwoners aan de Nederlandse zijde gevraagd om alert te zijn. Zijn naasten maken zich ernstige zorgen en roepen het publiek op om de oproep te delen en uit te kijken naar de twintiger.
Ook via de Poolse Facebookpagina voor vermiste personen Stowarzyszenie Zaginieni Śladem Nadziei wordt aandacht gevraagd voor de zaak. Daaruit blijkt dat Lawin oorspronkelijk uit Polen komt en dat zijn broer rond 23.00 uur ontdekte dat hij niet thuis was. Rond 01.00 uur hoorde een buurvrouw bovendien hulpgeroep, waarna zij direct de politie belde. Toen agenten ter plaatse kwamen, troffen zij echter niemand meer aan.
Mensen die Latwin na zondagavond hebben gezien of meer weten over zijn verdwijning, worden dringend verzocht direct contact op te nemen met de Duitse politie via het alarmnummer 110 (vanuit Nederland bereikbaar via 0900-8844). Ook kleine aanwijzingen kunnen van groot belang zijn. Daarnaast kunnen tips via Instagram worden doorgegeven aan de accounts
@olaf.lwn en
@x.fixnax.