WINSCHOTEN – Op zaterdag 28 november organiseert Stichting Dansplezier opnieuw een gezellige Mega Bingo. Met maar liefst vijftien bingorondes, prachtige cadeaus en aantrekkelijke geldprijzen belooft het een avond vol spanning, plezier en gezelligheid te worden.
Hoewel Stichting Dansplezier vooral bekendstaat om haar danslessen, organiseert de stichting ook regelmatig activiteiten voor een breder publiek.
De Mega Bingo is dan ook niet alleen voor leden: iedereen uit Winschoten, Oldambt en omgeving is van harte welkom.
Tijdens de avond worden vijftien bingorondes gespeeld, met volop kansen op mooie prijzen. Daarnaast is er een extra superronde voor wie nog een extra gokje wil wagen.
Of je nu een fanatieke bingospeler bent of gewoon een gezellige avond wilt beleven met familie, vrienden of kennissen: iedereen kan meedoen!
Praktische informatie
Zaterdag 28 november 2026
Locatie: Stichting Dansplezier, Venne 170A, Winschoten
– Inloop vanaf 18.30 uur
– Aanvang om 19.30 uur
Bron: Stichting Dansplezier