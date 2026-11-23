TER APEL – De bibliotheek in Ter Apel heeft een flinke metamorfose ondergaan. Na een periode van verbouwen konden inwoners vanmorgen kennismaken met de vernieuwde bibliotheek. Wethouder Herma Hemmen van de gemeente Westerwolde en directeur-bestuurder Rachel van den Hoogen van Biblionet Groningen verrichtten de feestelijke opening.
De bibliotheek heeft niet alleen een nieuwe inrichting gekregen, maar ook een andere indeling. Zo is de entree verplaatst naar de voorzijde van het gebouw en heeft de jeugdafdeling een vernieuwde plek gekregen. Daarnaast zijn er meer ruimtes beschikbaar voor activiteiten en ontmoeting. Ook het Taalhuis heeft nu een eigen ruimte.
De feestelijke opening kreeg een symbolisch tintje. Wethouder Hemmen en directeur-bestuurder Van den Hoogen plaatsten allebei een oranje handafdruk op een poster aan de muur. Mevrouw Wendy Wilts droeg bij de gelegenheid een Gronings gedicht voor.
Kennismaken met het aanbod
Tijdens de openingsdag konden bezoekers ontdekken wat de vernieuwde bibliotheek allemaal te bieden heeft. Er waren onder meer voorleesmomenten op de jeugdafdeling en creatieve activiteiten. Ook konden belangstellenden kennismaken met het Handwerkcafé en de Studiekring.
Verder was er aandacht voor de dienstverlening van het Digitaal Café, het Informatiepunt Digitale Overheid en het Taalhuis. Daarmee wil de bibliotheek een laagdrempelige plek zijn waar inwoners niet alleen terechtkunnen om boeken te lenen, maar ook voor ondersteuning, ontwikkeling en contact met anderen.
Voor de jongste bezoekers stond om 15.00 uur een goochelvoorstelling op het programma.
Ook woensdag feestelijkheden
De heropening wordt woensdag 25 november voortgezet met een speciale kindervoorstelling. Theater Pannenkoek speelt dan Kom uit die kraan!, een muzikale en interactieve voorstelling naar het bekroonde prentenboek van Tjibbe Veldkamp.
Het verhaal gaat over Bart, die dolgraag een kijkje wil nemen op een bouwplaats. Ondanks de waarschuwingsborden en het hek is hij nieuwsgierig naar de hijskraan en cementwagen. Met kleur, beweging en handpoppen wordt het verhaal omgetoverd tot een speels avontuur waarbij kinderen actief kunnen meedoen.
De voorstelling is van 15.00 tot 15.30 uur in de bibliotheek in Ter Apel en is bedoeld voor kinderen van 2 tot en met 8 jaar. De toegang is gratis. Aanmelden kan via groningsebibliotheken.nl/agenda.
Foto’s: Gerda Boeijing