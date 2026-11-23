OUDE/NIEUWE PEKELA – Bibliotheek Oude Pekela organiseert informatieve lezing over digitale nalatenschap
Wat gebeurt er met je online accounts, foto’s en bestanden als je er niet meer bent? Steeds meer zaken spelen zich af in de digitale wereld, maar toch staan we niet altijd stil bij wat er met onze digitale gegevens gebeurt na ons overlijden.
Tijdens een informatieve bijeenkomst op maandag 7 december ontdek je hoe je jouw digitale nalatenschap goed kunt regelen. Wat kun je nu alvast vastleggen? Wat mogen nabestaanden wel en niet regelen? En hoe voorkom je dat belangrijke digitale gegevens verloren gaan of onbeheerd achterblijven?
Tijdens de lezing krijg je praktische tips en handige informatie om zelf aan de slag te gaan met het regelen van je digitale nalatenschap. Zo zorg je ervoor dat je digitale leven ook na je overlijden op een goede manier wordt afgehandeld.
De bijeenkomst wordt op twee locaties georganiseerd:
09.30 – 12.00 uur: Bibliotheek Oude Pekela
14.00 – 15.30 uur: De Riggel, Noorderkolonie 13 in Nieuwe Pekela
Deelname is gratis.
Aanmelden kan via www.groningsebibliotheken.nl/oudepekela of aan de balie van Bibliotheek Oude Pekela.
Bron: Esther Huls