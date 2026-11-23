Vandaag zonnige perioden en droog, in het weekend wisselvalliger met enkele buien

Vrijdag – De vrijdagochtend start droog en fris. Terwijl het zuidoosten van het land met langdurige regen te maken heeft, komt in onze noordelijke streek na het oplossen van een lokale mistbank de zon al snel tevoorschijn. Ook vanmiddag is het overwegend droog en schijnt de zon geregeld over Oost-Groningen. Met een zwakke tot matige wind van 2 tot 3 Bft uit noordelijke richtingen komt de middagtemperatuur uit op zo’n 8°C. Vanavond blijft het landinwaarts op de meeste plaatsen droog, al trekken er langs de noordkust alweer enkele buien over bij een zwakke tot matige noordwestenwind.

Vanavond en Vannacht – In de nacht naar zaterdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af en trekken er enkele buien over onze regio. Doordat het tussendoor opklaart, koelt het landinwaarts af tot waarden dicht bij het vriespunt, rond de 0°C tot 1°C. De wind draait naar het zuidwesten en is zwak tot matig, 2 tot 3 Bft.

Zaterdag – Morgen, zaterdag 21 november, start het weekend licht wisselvallig. In de ochtend is het wisselend bewolkt en vallen er enkele buien. Ook ’s middags wisselen wolkenvelden en zonnige momenten elkaar af, waarbij de buien zich in de loop van de middag juist steeds meer tot het noorden van het land beperken. De middagtemperatuur ligt opnieuw rond de 8°C. Er waait een rustige, zwakke tot matige westenwind van 2 tot 3 Bft. Zaterdagavond blijft in ons noorden de kans op een enkele bui aanwezig bij weinig wind boven land.

Zondag – Zondag 22 november zet het rustige, licht wisselvallige najaarsweer door. Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af en her en der valt er nog een lokale bui, al zijn er ook langere droge momenten in onze streek. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke tot westelijke richtingen komt de thermometer ’s middags opnieuw uit op een graad of 8°C.

Tip van de redactie: : Maak vandaag optimaal gebruik van het droge en zonnige weer voor een mooie wandeling. Houd dit weekend bij een uitstapje de buienradar wel even in de gaten, want af en toe kan er een buitje over de streek trekken.