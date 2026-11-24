VEENDAM – In een bedrijfspand van Meilof Riks aan de Zwaaikom in Veendam is in de nacht van maandag op dinsdag rond 02.00 uur brand uitgebroken. Bij de brand kwam veel rook vrij. Ook ontstond flinke schade aan het gebouw.
De brandweer rukte met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker uit. Vanwege de forse rookontwikkeling werd opgeschaald naar middelbrand, waarop extra materieel werd ingezet.
Brandweerlieden gingen het pand, dat uit twee bouwlagen bestaat, van binnenuit in om de brandhaard op te sporen en te blussen. Met behulp van een hoogwerker werd ook het dak gecontroleerd om vast te stellen of het vuur zich had verspreid naar de dakbedekking. Om het zicht in het gebouw te verbeteren, werd een ventilator ingezet om de rook te verdrijven.
Rond 03.20 uur had de brandweer het vuur onder controle. Enkele minuten later werd het sein brand meester gegeven. De brandweer voerde daarna nog sloopwerkzaamheden uit om er zeker van te zijn dat er geen vuurhaarden waren achtergebleven.
Naast brandschade is er ook sprake van waterschade. Een waterleiding was tijdens het incident gesprongen, waardoor wateroverlast in het pand ontstond.
Stichting Salvage is ingeschakeld om de eigenaar te ondersteunen bij de afhandeling van de schade. Naar de oorzaak van de brand wordt nader onderzoek gedaan.
Bron: Veiligheidsregio Groningen