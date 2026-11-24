GRONINGEN – De vertrouwde dieseltreinen die nu nog door Oost-Groningen en richting Duitsland rijden, verdwijnen over negen jaar van het spoor. De provincies Groningen en Fryslân willen vanaf 2035 volledig overstappen op batterij-elektrische treinen. Uit gezamenlijk onderzoek met ProRail en het Rijk blijkt volgens de provincie dat deze ‘accutreinen’ op de lange termijn voordeliger zijn dan doorrijden op diesel én veel goedkoper dan het aanleggen van bovenleidingen langs het hele traject.
De huidige afspraken voor het regionale treinvervoer lopen in 2035 af. Omdat de huidige dieseltreinen die Arriva gebruikt tegen die tijd aan het einde van hun levensduur zijn en de Klimaatwet voorschrijft dat treinen uiterlijk in 2050 volledig uitstootvrij moeten rijden, bereiden beide provincies nu de plannen voor de periode 2035–2050 voor. Gedeputeerde Staten van Groningen en Fryslân hebben inmiddels ingestemd met het voorkeursscenario voor batterijtreinen. In januari 2027 bespreken Provinciale Staten de plannen.
Het volledig voorzien van alle 250 kilometer aan noordelijke spoorlijnen van bovenleiding blijkt volgens ProRail te duur en te tijdrovend. De oplossing ligt daarom in treinen met een batterijpakket. Deze treinen laden onderweg of op eindstations op via korte stukken bovenleiding, zogenoemde oplaadeilanden en rijden de rest van het traject op hun accu. Wel waarschuwen de provincies dat door algemeen stijgende kosten extra geld nodig is om vanaf 2035 het huidige aantal treinritten overeind te houden.
Gevolgen voor de lijn naar Leer en Bremen
Voor reizigers in Oost-Groningen betekent dit dat ook de verbinding richting het Duitse Leer en Bremen (de Wunderline) op termijn zonder diesel wordt gereden.
In Nederland rijden op dit moment nog nergens batterijtreinen, waardoor ProRail volop rekent aan de benodigde accucapaciteit en de plek van de oplaadpunten. Voor de grenslijn naar Duitsland speelt bovendien een extra technische uitdaging: het Nederlandse spoor gebruikt standaard 1.500 volt gelijkstroom, terwijl Duitse treinen op 15.000 volt wisselstroom rijden.
ProRail onderzoekt daarom of de nieuwe oplaadpunten in het noorden op 1.500 volt of op 25.000 volt wisselstroom moeten worden aangelegd. Die laatste optie sluit technisch eenvoudiger aan op het Duitse spoornet, waar in regio’s als Nedersaksen en Sleeswijk-Holstein al ervaring is opgedaan met batterijtreinen.
Eind dit jaar nemen de provincies Groningen en Fryslân samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een definitief besluit over de technische invulling. Nadat Provinciale Staten zich in januari 2027 over de plannen en de financiële kaders hebben gebogen, worden de eisen voor de nieuwe vervoerder uitgewerkt. ProRail gaat in de jaren tot 2035 aan de slag met de noodzakelijke aanpassingen en oplaadpunten langs het spoor.