STADSKANAAL – Een leegstaand winkelpand in het centrum van Stadskanaal krijgt vanaf donderdag 3 december een nieuwe bestemming: Een tijdelijk verkooppunt voor 11 lokale/regionale kunstenaars. De initiatiefnemers hopen met deze expositie niet alleen de kunstenaars een podium te bieden, maar ook het winkelend publiek te verrassen in de decembermaand en de leegstand in het centrum van Stadskanaal tegen te gaan.
Kunst als oplossing voor leegstand
Kunstenaar zijn is een uitdagend beroep. Veel kunstenaars verkopen onvoldoende werken en hebben geen eigen winkel of galerie om hun werken te verkopen of te exposeren. Een vastgoedeigenaar biedt nu weer de oplossing. Voor de tweede keer dit jaar mogen kunstenaars tegen een laag bedrag het pand huren. Deze samenwerking is een win-win situatie. De kunstenaars krijgen zichtbaarheid en een verkooppunt, terwijl de eigenaar de leegstand tegengaat en zo publiek trekt.
Diversiteit en verrassing
De kunstenaars laten een breed scala aan kunstwerken zien, variërend van schilderijen en sculpturen tot textiele kunstwerken , fotografie en ambachtelijke creaties. De deelnemers hopen met hun werk een breed publiek te trekken en nieuwe liefhebbers te vinden. “We zijn ontzettend blij met deze kans”, aldus een van de deelnemende kunstenaars. “Kunst is niet alleen een passie, maar ook een manier om mensen te verbinden en verhalen te vertellen, De slogan is dan ook : Kunst, daar word je blij van.
Praktische informatie
Het tijdelijke Pop-Up Kunstcadeauhuis is geopend op donderdagavond 3 / 10 /17 december van 18.00-20.00 uur, vrijdag: 4 en 18 december van 13.00-16.30 uur en vrijdag 11 december tijdens Moonlightshopping: 13.00-23.00 uur. Ook open op zaterdag: 5 / 12 /19 december : 11.00 – 16.30 uur en dinsdag 22 en woensdag 23 december: 13.00-16.30 uur
Adres: Europaplein 4 te Stadskanaal.
Bezoekers worden uitgenodigd om de werken te bewonderen, met de kunstenaars in gesprek te gaan en eventueel een aankoop te doen. De winkel is tot en met 23 december geopend.
Bron en foto’s: Ineke Pals