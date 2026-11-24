OOSTWOLD – De kogel is door de kerk in het slepende dossier rond het negen meter hoge Leninbeeld. Het college van B&W van de gemeente Oldambt verleent alsnog een omgevingsvergunning voor plaatsing bij erfgoedcentrum De Graanrepubliek in Oostwold. Daarmee zwicht het college voor de druk vanuit de gemeenteraad en ondernemers, al koppelt B&W er wel strenge voorwaarden aan: het beeld mag er vijf jaar staan in plaats van de gevraagde vijftien jaar.
Aanvankelijk was het college voornemens de vergunning te weigeren vanwege de maximale bouwhoogte van vijf meter in het omgevingsplan. Na een verhit raadsdebat, waarin een motie om het gesprek te heropenen nipt met 13 tegen 12 stemmen werd aangenomen én een petitie van vijftien lokale ondernemers, heeft B&W het dossier heroverwogen.
Omdat de meningen over het beeld sterk verdeeld zijn, heeft het college zelf gezocht naar voorwaarden waaronder het kunstwerk er kan staan zonder dat inwoners er aanstoot aan nemen. Het beeld moet vanaf de openbare weg minder goed zichtbaar zijn, bijvoorbeeld door het plaatsen van bomen of een banner. Daarnaast moet de initiatiefnemer een participatietraject doorlopen waarbij omwonenden nadrukkelijk worden betrokken.
Ook de historische context wordt verplicht vastgelegd. De initiatiefnemer heeft toegezegd dat er voldoende uitleg bij het beeld komt, zodat het verhaal van het gebied, inclusief de schaduwzijden,wordt verteld. Na de periode van vijf jaar kan het erfgoedcentrum een nieuwe aanvraag indienen, waarna het college een nieuwe afweging maakt.
Wethouder Erich Wünker (economie en ruimtelijke ordening) licht toe dat het belang van de ondernemers om erfgoedcentrum De Graanrepubliek te realiseren zwaar heeft meegewogen. Tegelijkertijd benadrukt hij dat de donkere geschiedenis rondom de Sovjetleider niet wordt weggestopt.
“Op deze manier is er ruimte voor dit stuk geschiedenis van onze graanrepubliek,” aldus Wünker. “Maar er blijft ook aandacht voor het feit dat Lenin veel doden op zijn geweten heeft. Onder zijn leiding werden mensen met andere standpunten onderdrukt en vervolgd, en Sovjet-Rusland voerde onder zijn leiding oorlog tegen Oekraïne. Door die beide kanten van de geschiedenis te durven bespreken, laten we zien dat er in Oldambt ruimte is voor elk verhaal, ook als het schuurt.”