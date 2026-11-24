VEENDAM – In het A.G. Wildervanckhuis in Veendam werd vandaag een herfst- en wintermarkt gehouden. Bezoekers konden terecht op het plein en in de recreatiezaal van het woonzorgcentrum aan het Borgerspark.
Bij de kramen van externe standhouders waren onder meer kaarten, decoratieartikelen, sieraden, bloemstukjes, chocolade, muffins en cakes te vinden. Ook werden handgemaakte artikelen, houten producten en 3D-producten verkocht. Met lootjes maakten bezoekers kans op verschillende prijzen.
De markt trok veel bezoekers. De parkeerplaatsen waren vol, waardoor mensen hun auto in de omliggende wijk moesten parkeren. Op het plein konden bezoekers samen zitten en genieten van een kop koffie. Er ontstonden verschillende gezellige praatplekjes.
Vijftien vrijwilligers hielpen mee bij de markt. Nieuwe vrijwilligers zijn welkom bij het A.G. Wildervanckhuis. De oproep vermeldt de slogan: “Vrijwilligerswerk is prachtig! Iedereen zou het moeten doen!” Aanmelden kan bij Erna Piersma via e.piersma@zorggroepgroningen.nl
Bron en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl