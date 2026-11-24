NIEUWE PEKELA – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela wil volgende maand een besluit nemen over de aankoop van de gereformeerde kerk aan de Kerkstraat in Nieuwe Pekela. De aankoop biedt de mogelijkheid om het kerkgebouw deels te slopen en multifunctioneel in te richten voor zowel horeca als kerkelijk gebruik, in combinatie met een herinrichting van het naastgelegen dorpsplein.
De plannen voor het dorpsplein naast de Poiesz-supermarkt liggen al langere tijd op de tekentafel. Vanuit inwoners en marktbezoekers bestond de grote wens om de weekmarkt beter bereikbaar te maken en het plein aantrekkelijker in te richten. In de oorspronkelijke plannen zou hiervoor alleen de lage aanbouw vóór de oude kerk worden gesloopt.
Kans voor horeca
Volgens de gemeente veranderden de plannen toen bleek dat het kerkbestuur bereid was het gehele kerkgebouw, inclusief de achterliggende begraafplaats, te verkopen. Omdat er in Nieuwe Pekela al lange tijd een grote behoefte is aan nieuwe horecagelegenheden, zag de gemeente hierin een unieke kans.
Door de modernere aanbouw aan de voorzijde weg te halen, komt de karakteristieke voorgevel van de oude kerk weer in het zicht en ontstaat er ruimte voor een terras aan het vernieuwde dorpsplein. Het hoofdgebouw van de kerk blijft behouden en krijgt een multifunctionele invulling: naast horeca blijft er ook ruimte beschikbaar voor kerkelijke activiteiten.
Planning en subsidievoorwaarde
Als het college in december 2026 akkoord gaat met de aankoop, volgt in het eerste kwartaal van 2027 de behandeling in de gemeenteraad. Het plan moet eind 2028 zijn uitgevoerd. Dat is een harde deadline: om aanspraak te kunnen maken op de toegekende subsidie voor het dorpsplein, moet het project uiterlijk op 31 december 2028 zijn opgeleverd.