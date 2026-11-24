MEEDEN – Een automobilist moet een jaar de gevangenis in omdat hij vorig jaar in Meeden een 73-jarige fietsster heeft doodgereden. Ook mag hij drie jaar lang niet autorijden. De man keek tijdens het rijden op zijn telefoon en reed na het ongeluk door.
Het ongeluk gebeurde op 26 juli 2025 op de Beneden Veensloot in Meeden. De man reed daar in zijn auto en haalde een fietser in. Op dat moment lette hij niet op de weg. Hij keek naar zijn telefoon om een ander muzieknummer op te zetten.
Vrouw overleed in ziekenhuis
Doordat hij niet goed keek, stuurde hij iets naar rechts. Hij botste tegen een vrouw van 73 jaar. Zij fietste vlak voor de fietser die hij net had ingehaald. De vrouw viel hard op de grond en raakte zwaargewond. Ze werd naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Twee dagen later overleed ze aan haar verwondingen.
De bestuurder hoorde de klap wel, maar hij stopte niet om te helpen. Hij was bang voor de gevolgen en reed snel weg. Tijdens de rechtszaak bleek dat de man op dat moment in een kliniek zat voor een verslaving. Hij had die dag verlof, maar hij mocht eigenlijk helemaal niet autorijden. Ook was zijn auto niet verzekerd.
Eerder al straf voor gevaarlijk rijden
De officier van justitie had anderhalf jaar cel geëist. De rechter geeft nu één jaar celstraf. De rechter neemt het de man heel kwalijk dat hij de gewonde vrouw zomaar heeft achtergelaten. Ook vindt de rechter dat de man tijdens de rechtszaak weinig spijt liet zien.
Daarnaast keek de rechter naar het verleden van de man. In 2022 moest hij ook al eens de cel in voor heel gevaarlijk rijgedrag. Omdat hij nu opnieuw een strafbaar feit pleegde, moet hij ook nog twee weken extra de cel in voor een eerdere straf.