VEENDAM – Op zaterdagmiddag 12 december lezen Veendammer schrijvers en dichters kerstverhalen en gedichten voor uit eigen werk.
Tijdens deze inspirerende middag brengen zij je alvast in de kerstsfeer. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met lokaal schrijftalent en je te laten verrassen door hun bijdragen. De middag wordt muzikaal ondersteund door sing a songwriter Kira Dekker.
De schrijvers- en verhalenmiddag begint om 13.30 uur in de Bibliotheek Veendam. De toegang is gratis. Aanmelden kan via www.groningsebibliotheken.nl/veendam of aan de balie van Bibliotheek Veendam.
Iedereen die van verhalen en gedichten houdt, is van harte welkom!
Bron: Maaike Hermse