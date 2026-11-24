DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)
Bunde
Tussen gisteravond 18.00 uur en 00.45 uur vannacht zijn aan de Blinke in Bunde vernielingen aan de winkeldeur van een apotheek gepleegd. De politie heeft een onderzoek ingesteld en vraagt getuigen zich te melden. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend,
Lathen
Tussen zondag 18.30 en maandag 8.00 uur is bij een verkoophuisje aan de Ströhnweg in Lathen ingebroken. De daders hebben het huisje met geweld opengebroken en vervolgens de aan de wand bevestigde kassa verwijderd. Deze was leeg en werd door de dader achtergelaten. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen via 05932/72100.
Papenburg
Tussen zondag 1.00 en maandag 7.00 uur is aan de Bahnhofstraße in Papenburg een aanhanger van een rijschool gestolen. De aanhanger van het model Cheval Liberté vertegenwoordigt een waarde van 6.500 euro. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen via 04961/926-0.
Dersum
Om 7.48 uur vanmorgen vond op de kruising van de Hasselbergstraße en de Nord-Süd-Straße (K147) in Dersum een ongeval plaats. Een 21 jarige bestuurster van een Audi A3 gaf geen voorrang aan een bestelbus, bestuurd door een 47 jarige man. Na de aanrijding belandden beide voertuigen in de berm en botsten tegen een hekwerk. De bus kwam liggend op de zijkant tot stilstand. De bestuurster van de Audi en haar drie passagiers van 23, 28 en 39 jaar raakten, evenals de bestuurder van de bestelbus en zijn 29 passagier, lichtgewond. Beide voertuigen moesten worden afgesleept.