STADSKANAAL – Tijdens de begrotingsvergadering van 9 november stemde de gemeenteraad van Stadskanaal unaniem in met de motie ‘Passend wonen en beter doorstromen’. Het initiatief van Lokaal Betrokken werd uiteindelijk gezamenlijk ingediend door zes partijen.
De woningmarkt draait niet alleen om nieuwbouw, maar ook om het beter benutten van bestaande woningen. Onze gemeente vergrijst: het aandeel huishoudens van 65 jaar en ouder groeit richting 2041 van ongeveer 38 naar 46 procent.
Veel ouderen willen in hun huidige woning blijven. Anderen zoeken een kleinere, gelijkvloerse of levensloopbestendige woning, maar vinden die niet. Als zij kunnen doorstromen, komt mogelijk een gezinswoning vrij. Zo ontstaat ruimte voor gezinnen en uiteindelijk ook voor starters.
Met de motie vraagt de gemeenteraad het college om in 2027 samen met woningcorporaties en zorg- en welzijnspartners een lokaal doorstroompakket uit te werken. Dat moet onder meer bestaan uit goede voorlichting, persoonlijke woonbegeleiding en praktische verhuisondersteuning.
Daarnaast moet in het volkshuisvestingsprogramma concreet worden gemaakt welke woningen nodig zijn om de doorstroming te verbeteren. Daarbij gaat het om aantallen, woningtypen, huur- en koopwoningen, locaties en planning. Ook moet duidelijk worden hoe bestaande woningen geschikt kunnen worden gemaakt voor ouderen die in hun vertrouwde omgeving willen blijven.
Bij nieuwbouw en herontwikkeling moet nadrukkelijk rekening worden gehouden met levensloopbestendige woningen, hofjes en andere woonvormen, met voorzieningen dichtbij.
De motie werd ingediend door Lokaal Betrokken, CDA, PRO, VVD, D66 en SP en kreeg steun van de gehele gemeenteraad. Daarmee is een belangrijke stap gezet naar meer woonmogelijkheden voor ouderen, gezinnen en starters.
Lokaal Betrokken blijft de uitwerking van de motie volgen. Want passend wonen gaat niet alleen over woningen, maar vooral over mensen.
Bron: Lokaal Betrokken