

GRONINGEN – De brede welvaart in Groningen neemt op veel gebieden toe. De economie groeit, meer mensen hebben werk en de inkomens stijgen. Toch zijn er nog steeds verschillen met vergelijkbare regio’s in Nederland. Vooral op het gebied van gezondheid, bestaanszekerheid, sociale cohesie en de woon- en leefomgeving blijft extra aandacht nodig. Daarom stelt het bestuur van Nationaal Programma Groningen 31,3 miljoen euro beschikbaar voor extra investeringen in bedrijventerreinen, medische technologie, sociaal ondernemerschap en sportaccommodaties.



Het besluit volgt uit de tussentijdse evaluatie van Nationaal Programma Groningen en de jaarlijkse monitor over de ontwikkeling van de provincie. Daaruit blijkt dat Groningen vooruitgang boekt, maar ook dat op een aantal belangrijke thema’s extra investeringen nodig zijn om een inhaalslag te maken. “Met deze investeringen kiest het nationaal programma voor impact op onderwerpen die Groningers belangrijk vinden, en waar ook echt iets te doen is. De investeringen kunnen een vliegwiel zijn voor andere partijen om aan te haken, en zo het bereik nóg groter maken”, aldus Nienke Baars, directeur van Nationaal Programma Groningen.



Bedrijventerreinen toekomstbestendig maken

Met een bijdrage van 10 miljoen euro ondersteunt Nationaal Programma Groningen projecten die zich richten op herstructurering, vergroening, verduurzaming, circulariteit en samenwerking op bedrijventerreinen. Zo ontstaan aantrekkelijkere vestigingslocaties voor ondernemers en wordt de leefomgeving versterkt.



Medische technologie sneller naar de markt

Innovatieve medische technologie biedt kansen voor betere gezondheid en nieuwe werkgelegenheid in Groningen. Daarom investeert Nationaal Programma Groningen 6 miljoen euro in het samenwerkingsverband HTRIC. Met deze bijdrage kunnen veelbelovende innovaties vanuit wetenschappelijk onderzoek sneller worden ontwikkeld, getest en naar de markt worden gebracht. HTRIC is een samenwerking van het UMCG, de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanze, NHL Stenden en Life Cooperative.



Sociaal ondernemerschap versterken

Sociaal ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan maatschappelijke opgaven als arbeidsparticipatie, armoedebestrijding en kansengelijkheid. Om deze ondernemingen verder te laten groeien, stelt Nationaal Programma Groningen 10 miljoen euro beschikbaar voor de Impact Coalitie Noord en het Social Impact Fonds. Het Social Impact Fonds investeert in sociaal ondernemerschap en de Impact Coalitie Noord biedt ondersteuning en begeleiding. Door kennis, begeleiding en financiering regionaal te bundelen, willen zij sociaal ondernemers helpen groeien en meer inwoners een passende werk- of ontwikkelplek bieden. Het initiatief wordt uitgevoerd door de gemeente Groningen, Werk in Zicht en Impact Noord en is bedoeld voor de vijf gemeenten in het aardbevingsgebied.



Sportaccommodaties klaar voor de toekomst

Sportverenigingen spelen een belangrijke rol in de leefbaarheid van dorpen en wijken. Veel sportaccommodaties zijn echter toe aan verduurzaming, vaak gecombineerd met onderhoud Nationaal Programma Groningen werkt aan een provincie waar het fijn wonen, leven en werken is. Samen met het Rijk, de provincie, gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en bovenal alle Groningers zet het programma zich in voor een betere toekomst van de provincie. Samen werken ze aan plannen die Groningen zichtbaar vooruithelpen. Ze investeren in een toekomstbestendige leefomgeving, een sterke economie, kansen om te leren en werken, en in de natuur en het klimaat. Met als belangrijkste doelen het vergroten van de brede welvaart – dat iedere Groninger zich kan ontwikkelen, gezond kan leven en met

vertrouwen naar de toekomst kijkt – en een sterker imago van de provincie Groningen.



Bron: Nationaal Programma Groningen