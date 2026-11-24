BOURTANGE – Vesting Bourtange wordt in december opnieuw omgetoverd tot een sfeervol kerstdecor. Duizenden lampjes, talloze kerstbomen en feestelijk versierde bruggen vormen het decor voor de jaarlijkse kerstmarkten. Op zes dagen in december kunnen bezoekers uit binnen- en buitenland genieten van kerstsfeer, muziek, kerstkraampjes en winterse lekkernijen.
De voorbereidingen voor het evenement zijn al maanden in volle gang. Ondernemers en vrijwilligers werken samen aan de aankleding van de vesting. Het versieren van de bruggen en het aanbrengen van duizenden lampjes is een flinke klus die weken in beslag neemt. Op de vestingwallen verschijnen bovendien tal van kerstbomen.
Verspreid over de verschillende pleinen en bastions komen kramen met een breed aanbod aan kerstartikelen en cadeaus. Naast vertrouwde standhouders zijn er dit jaar ook nieuwe deelnemers. Op de podia klinkt passende kerstmuziek en ook de winkels en restaurants in de vesting doen volop mee met kerstproducten en winterse versnaperingen.
Het sfeervolle Marktplein vormt opnieuw het middelpunt van de kerstmarkt. Daar staat een bijna tien meter hoge kerstboom. Glühwein, chocolademelk en oliebollen maken het winterse plaatje compleet.
Werken met tijdsloten
Voor de editie van 2026 is de organisatie opnieuw bezig met de voorbereidingen voor de vergunning. Vestingdirecteur Annemiek Hoesen verwacht daarbij geen grote problemen. “We hebben de vergunning nog niet binnen, maar ik verwacht geen onoverkomelijke problemen. Ik verwacht wel dat er een vergunning wordt afgegeven waarbij wederom maximaal 4.000 personen gelijktijdig in de vesting mogen verblijven”, aldus Hoesen.
De organisatie heeft dit jaar meer tijd om de bezoekersstromen goed te organiseren. Er wordt gewerkt met tijdsloten, zodat bezoekers meer verspreid over de dag de kerstmarkt kunnen bezoeken.
Data en openingstijden
De kerstmarkten vinden plaats op zaterdag 5, 12 en 19 december van 11.00 tot 21.00 uur. Op zondag 6, 13 en 20 december is de vesting geopend voor de kerstmarkt van 11.00 tot 18.00 uur.
Wie verzekerd wil zijn van toegang, wordt geadviseerd vooraf online een toegangsbewijs te reserveren via www.bourtange.nl. Kaarten zijn ook bij de kassa verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt.
Parkeren is gratis. Bezoekers worden verzocht de borden P-Bourtange en de aanwijzingen van de verkeersregelaars te volgen. Honden zijn niet toegestaan, met uitzondering van gecertificeerde hulphonden.
Bron: Vesting Bourtange