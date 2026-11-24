SCHEEMDA – Regiokoor Boven Wotter uit Winschoten pakt dit jaar groots uit tijdens de kerstperiode. Op zaterdag 19 december geeft het gemengd koor, onder leiding van dirigent Kiny Eiten, haar laatste kerstconcert in multifunctioneel centrum De Ontmoeting in Scheemda. Het belooft een bijzondere en feestelijke afsluiting te worden van vele jaren kerstoptredens. Wel gaat het koor door met het geven van concerten in instellingen en kleine kerken.
Voor deze speciale editie wordt het koor versterkt door extra muzikanten en solisten. Drie blazers verzorgen een rijke, warme klank laag, terwijl de zang wordt aangevuld door de solisten Paulien Muis en Anja Blouw. Daarnaast spelen dwarsfluitist Petra van der Veen en accordeonist Stef Arends een prominente rol. De presentatie is in vertrouwde, professionele handen van Alexandra Arends.
De organisatie zet alles op alles om het concert een sfeervolle uitstraling te geven. De zaal wordt extra feestelijk aangekleed in kerstsfeer en bij de entree branden vuurkorven en waxinelichtjes in potten, die bezoekers al bij aankomst in winterse warmte hullen. Bovendien wacht het publiek bij binnenkomst een bijzondere muzikale verrassing, passend bij deze unieke avond.
Enkele nummers die kunnen worden (mee)gezongen zijn: Happy Christmas, O Holy Night, Joy tot he World, Conquest of Paradise, Süsser die Glocken, You Raise me Up en nog vele anderen.
De kaarten zijn verkrijgbaar via stofferarends@home.nl of telefonisch via
06 1663 4718.
Het concert begint om 19.30 uur.
Bron: Stef Arends/ Regiokoor Boven-Wotter