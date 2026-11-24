Vandaag zonnig en koud met vanochtend gladheid (code geel), morgen ook koud

Dinsdag – De dinsdag start koud en geldt er vanochtend code geel vanwege plaatselijke gladheid. Daarnaast kan er in het noordoosten eerst nog wat mist aanwezig zijn, maar al snel krijgt de zon ruim baan over Oost-Groningen. Ook vanmiddag schijnt de zon volop en blijft het de gehele dag droog. Met een matige zuidoostenwind van 3 tot 4 Bft komt de middagtemperatuur niet hoger uit dan een graad of 4°C. Vanavond blijft het helder en droog bij een matige oostenwind.

Vanavond en Vannacht – In de nacht naar woensdag blijft het overal in onze streek droog, al is er in het noordoosten opnieuw kans op het ontstaan van mist. Onder een heldere hemel koelt het flink af naar een koude minimumtemperatuur van rond de -4°C tot -5°C. De oostenwind waait matig door met 3 tot 4 Bft.

Woensdag – Morgen, woensdag 25 november, wordt een zonovergoten maar ronduit gure winterse dag. Zowel ’s ochtends als ’s middags schijnt de zon volop en blijft het overal droog. Doordat er een gure, matige wind uit het (noord)oosten waait van 3 tot 4 Bft en de maximumtemperatuur niet hoger uitkomt dan een schrale 2°C, ligt de gevoelstemperatuur flink onder het vriespunt. Ook woensdagavond blijft het helder en droog bij een gestage (noord)oostelijke wind.

Tip van de redactie: Pas vanochtend vroeg in het verkeer goed op voor plaatselijke gladheid!