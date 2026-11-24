BLIJHAM – Op donderdag 24 december 2026 van 14.00 tot 16.00 uur opent Educatiecentrum de Bostuin in Blijham haar poorten voor ‘Aarde Roeren’.
Op deze groene plek, waar normaal gesproken het ritme van de seizoenen centraal staat in het buitenonderwijs, zijn bezoekers nu welkom om samen te vertragen, terug te blikken op 2026 en vooruit te dromen naar 2027. Tegenover de drukte, het kunstlicht en de overvloed van de decembermaand biedt Aarde Roeren een verstillend alternatief. Het ritueel draait om eenvoud, introspectie en verbinding met de natuur, onszelf en elkaar. Het sluit aan bij de eeuwenoude traditie van de twaalf Heilige Nachten (de midwinternachten): een natuurlijke periode van rust waarin de bomen kaal zijn, de sapstromen zich terugtrekken en de aarde zich klaarmaakt voor een nieuwe cyclus.
Leven met de seizoenen
Voor Educatiecentrum de Bostuin is dit ritueel een logisch vervolg op wat er het hele jaar door gebeurt op het drie hectare grote terrein met moestuinen, poelen en voedselbos. Waar leerlingen en bezoekers in de lente en zomer leren zaaien, groeien en oogsten, staat de winter in het teken van rust en bezinning. “Bij de Bostuin leven en leren we altijd mee met de seizoenen. In december trekt de natuur zich terug, maar wij mensen rennen vaak juist extra hard door,” vertelt Tjark Bos van Educatiecentrum de Bostuin. “Met Aarde Roeren nodigen we mensen uit om letterlijk met hun handen in de aarde te gaan, stil te staan bij wat er is gegroeid en samen ruimte te maken voor het nieuwe jaar. Gewoon doen, buiten en in verbinding.”
Eigen grond en intentie
Deelnemers wordt gevraagd om een handje (schoongemaakte, droge) aarde mee te nemen van een plek waar zij zich mee verbonden voelen. Dit kan bijvoorbeeld aarde zijn uit de eigen tuin, van onder een bijzondere boom of van een andere betekenisvolle locatie. Tijdens de bijeenkomst op 24 december brengen bezoekers hun aarde samen in een gezamenlijke kom. Zij delen het verhaal achter hun grond en spreken hun persoonlijke intentie uit voor die plek en het komende jaar. De komende twaalf dagen wordt deze verzamelde aarde met aandacht geroerd.
Landelijke Aarderoertoer voor het eerst in Groningen
De middag in Blijham maakt deel uit van de landelijke Aarderoertoer 2026 van makerscollectief Circus Andersom, waarmee het ritueel dit jaar voor het eerst neerstrijkt in de provincie Groningen. Meer achtergrondinformatie over het ritueel is te vinden op aarde.circusandersom.nl.
Praktische informatie
• Wat: Aarde Roeren
• Wanneer: Donderdag 24 december 2026, van 14.00 tot 16.00 uur
• Waar: Educatiecentrum de Bostuin, Hoofdweg 214, 9697 NT Blijham
• Meenemen: Een handje eigen (droge, tak- en steenvrije) grond en een persoonlijke intentie
• Aanmelden: Stuur een e-mail naar educatiecentrumbostuin@gmail.com
Bron/foto’s: Educatiecentrum de Bostuin