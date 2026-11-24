BORGER – Het bouwrijp maken van een nieuwe woonwijk in Borger heeft een bijzonder stukje oergeschiedenis blootgelegd. Bij graafwerkzaamheden op het terrein tussen de Borgerveldweg en de Koesteeg kwam een groot aantal indrukwekkende zwerfkeien tevoorschijn. Sommige wegen zelfs meer dan 2.000 kilo. Niet alleen het aantal en de omvang van de stenen zijn verrassend, maar vooral de sporen die twee ijstijden erop hebben achtergelaten. Een aantal van deze bijzondere vondsten is inmiddels voor iedereen te bewonderen bij het Hunebedcentrum.

Een reis van meer dan 2.000 kilometer

Zo’n 150.000 jaar geleden, tijdens de Saale-ijstijd, werden de stenen door gletsjerijs vanuit Scandinavië naar onze streken vervoerd. Sommige keien zijn zelfs afkomstig uit het uiterste noorden van Zweeds Lapland, van boven de poolcirkel. Ze legden een reis van meer dan 2.000 kilometer af. Niet voor niets worden de gletsjers uit de ijstijd wel de grootste transportonderneming aller tijden genoemd.

Hoewel bij graafwerkzaamheden op de Hondsrug vaker grote zwerfstenen worden aangetroffen, overtreft de vondst in Borger alle verwachtingen. De stenen vertellen niet alleen het verhaal van hun indrukwekkende reis, maar ook dat van een bizar koud klimaat klimaat tijdens de laatste ijstijd.

Uitzonderlijke ontdekking: meer dan tien windkanters

Een van de grootste verrassingen is de vondst van meer dan tien windkanters. Deze stenen zijn gevormd door het meedogenloze klimaat van de laatste ijstijd. In een bitterkoud en kaal poolwoestijnlandschap joegen harde stormwinden zand en stof langs de stenen. Gedurende honderden en wellicht duizenden jaren werden de oppervlakken glad en vlak geslepen. Zo ontstonden karakteristieke vlakken die elkaar in scherpe ribben ontmoeten.

Windkanters zijn in het Hondsruggebied uiterst zeldzaam. In tientallen jaren tijd werd slechts één duidelijk exemplaar bij Emmerschans gevonden. Dat er nu op één locatie meer dan tien zijn aangetroffen, waaronder uitzonderlijk grote exemplaren, maakt deze ontdekking zonder meer uniek. De vondst wijst erop dat langs de Koesteeg destijds zeer bijzondere omstandigheden in dat koude klimaat hebben geheerst.

Het is alsof de ijstijd ons via deze stenen rechtstreeks aankijkt. Ze zijn stille getuigen van een wereld vol extreme kou, droogte en verwoestende zand- en sneeuwstormen.

Gletsjerijs met ongekende kracht

De Koesteeg had nog meer verrassingen in petto. Zo kwam een enorme gletsjerbodemsteen tevoorschijn, groot genoeg om als zitbank voor vier personen te dienen. Het volledig vlakgeschuurde oppervlak zit vol met gletsjerkrassen. Extra bijzonder is dat de herkomst van deze steen bekend is: het gaat om Norrlandgraniet uit het verre Zweeds Lapland van boven de poolcirkel, zo’n 2.000 km hiervandaan.

Ook werd een zeldzame ijskanter aangetroffen, met diepe gletsjerkrassen in drie verschillende richtingen. Deze steen zat ooit vastgevroren in de onderkant van het gletsjerijs en werd onder enorme druk over de Scandinavische rotsbodem voortgesleept. Waarschijnlijk is de steen onderweg uit het ijs losgebroken, van positie veranderd en opnieuw vastgevroren, waarna andere zijden werden afgeslepen.

Dat zelfs deze keiharde granieten keien zulke diepe krassen vertonen, maakt duidelijk welke ongekende natuurkrachten tijdens de ijstijd aan het werk waren.

IJstijdgeschiedenis voor iedereen zichtbaar

De gemeente Borger-Odoorn heeft de grote windkanters, gletsjerbodemsteen en de bijzondere ijskanter geschonken aan het Hunebedcentrum. De stenen hebben een plek gekregen op het buitenterrein bij het museum, waar iedereen ze van dichtbij kan bekijken en bewonderen.

Daarmee heeft Borger er een bijzonder stukje zichtbaar geologisch erfgoed bij. Wie de stenen bekijkt, staat oog in oog met het indrukwekkende verhaal van twee ijstijden, gigantische ijsmassa’s en een landschap dat nauwelijks meer voor te stellen is.

Een nieuwe woonwijk op een paar voormalige boerenakkers legt zo een wereld bloot die al duizenden jaren onder onze voeten verborgen lag.

Hunebedcentrum



Stichting Hunebedcentrum in Borger zet zich in voor de bescherming en educatie rondom archeologische monumenten in Drenthe. Gelegen naast het grootste hunebed van Nederland, trekt het museum jaarlijks meer dan 80.000 bezoekers die hier alles leren over hunebedden, grafheuvels en de rijke prehistorie van de regio.

Bron: Hunebedcentrum