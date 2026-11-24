OUDE PEKELA – Een 77-jarige vrouw uit Oude Pekela is vanmiddag op de parkeerplaats van de Aldi slachtoffer geworden van oplichting. Wat begon met een verzoek om een handtekening voor meer gehandicaptenparkeerplaatsen, eindigde met een afschrijving van maar liefst 1.985 euro van haar bankrekening.
De vrouw werd op de parkeerplaats aangesproken door een man die haar vroeg een petitie te ondertekenen voor meer gehandicaptenparkeerplaatsen. Ze besloot haar handtekening te zetten. Vervolgens werd haar gevraagd om een bedrag van vijf euro te pinnen.
Tot haar grote schrik ontdekte ze later dat er geen vijf euro, maar 1.985 euro van haar rekening was afgeschreven. De man was op dat moment al verdwenen.
Volgens de vrouw stonden er meerdere inwoners van Oude Pekela op de handtekeningenlijst. Zij waarschuwt daarom anderen om alert te zijn. Mensen die bij de man hebben getekend en een betaling hebben gedaan, wordt dringend geadviseerd hun bankrekening direct te controleren.
De 77-jarige vrouw heeft aangifte gedaan bij de politie. Ook heeft ze contact opgenomen met haar bank, maar volgens haar kan die weinig voor haar betekenen omdat ze de betaling zelf heeft uitgevoerd.
De gebeurtenis heeft er flink ingehakt. “Mijn decembermaand is bedorven”, vertelt de vrouw.
Wees alert! Laat je niet onder druk zetten om op straat te pinnen voor een petitie of goed doel. Controleer altijd het bedrag op het scherm voordat je een betaling bevestigt. Deel deze waarschuwing vooral met ouderen en anderen in je omgeving, zodat meer mensen niet het slachtoffer worden van een dergelijke truc.
(Vanwege privacy vermelden wij niet de naam van het slachtoffer)