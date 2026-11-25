PEKELA’S – In Pekela leeft 4 procent van de inwoners in armoede. Daarmee behoort de gemeente tot de vijftien armste gemeenten van Nederland. Ook in Oldambt (3,2 procent) ligt het aandeel boven het landelijk gemiddelde van 3 procent, terwijl Westerwolde (2,6 procent) daar juist onder blijft, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.
Uit de voorlopige cijfers over 2025 blijkt dat de verschillen binnen Oost-Groningen groot zijn. Met een armoedepercentage van 4,0 procent neemt Pekela de veertiende plaats in van alle 343 Nederlandse gemeenten. Binnen de provincie Groningen kent alleen de gemeente Groningen zelf een hoger aandeel inwoners in armoede, met 5,4 procent. Volgens het CBS komt dat doordat de stad veel meer sociale huurwoningen heeft wat veel mensen met een laag inkomen trekt.
In Oldambt leeft 3,2 procent van de bevolking onder de armoedegrens. Daarmee komt ook die gemeente boven het landelijk gemiddelde uit en bezet zij de derde plek op de provinciale ranglijst. Westerwolde blijft met 2,6 procent duidelijk onder de landelijke lijn en scoort daarmee gelijk met omliggende gemeenten als Stadskanaal en Eemsdelta. Ter vergelijking: in Midden-Groningen bedraagt het percentage 2,8 procent en in Veendam 2,7 procent, terwijl Westerkwartier met 1,5 procent het laagste armoedepercentage van de provincie noteert.
Landelijk bleef de armoede in 2025 stabiel op 3,0 procent, wat neerkomt op 521 duizend mensen. Wel ziet het statistiekbureau een duidelijke verschuiving in wie er in armoede leeft. Onder mensen met betaald werk als belangrijkste bron van inkomsten steeg het armoedepercentage van 1,9 naar 2,1 procent.
Vooral zelfstandigen zonder personeel vormen een kwetsbare groep, met een armoedepercentage van 4,3 procent. Waar werknemers in loondienst in 2025 gemiddeld duidelijk in koopkracht vooruitgingen, bleef de koopkracht van zelfstandigen nagenoeg stilstaan. Inmiddels vormt de groep werkenden ruim een derde van alle mensen in armoede, waarmee zij groter is dan de groep mensen die van een uitkering leeft. Bovendien ligt het inkomen van arme huishoudens in doorsnee 20 procent onder de armoedegrens, een verdubbeling ten opzichte van enkele jaren geleden.
Naast de groep die officieel in armoede leeft, balanceert nog eens 6,2 procent van de Nederlanders op het randje. Het gaat om 1,1 miljoen mensen met een inkomen tot 25 procent boven de armoedegrens en weinig tot geen spaargeld. Het aandeel kinderen dat in een arm gezin opgroeit, bleef landelijk gelijk op 2,6 procent.