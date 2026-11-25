TER APEL – Bij het ernstige verkeersongeval dat woensdagochtend plaatsvond op de N366 bij Ter Apel is een persoon om het leven gekomen. Dat bevestigt de politie. De provinciale weg is vanwege het ongeval en het daaropvolgende onderzoek volledig afgesloten.
De aanrijding, waarbij meerdere voertuigen betrokken waren, gebeurde rond 06.45 uur. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse, maar de hulp mocht voor één van de betrokkenen niet meer baten.
Wegafsluiting
Door het ongeval is de N366 in beide richtingen afgesloten tussen de afslag Stadskanaal en Ter Apel. Verkeer wordt ter plaatse omgeleid. De politie doet uitgebreid onderzoek naar de exacte toedracht van de botsing. Het is nog niet bekend hoe lang de afsluiting precies gaat duren.