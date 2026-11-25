OUDE PEKELA – Een oefenavond van Brandweer Pekela kreeg woensdagavond 25 november een bijzonder en emotioneel tintje. Voor Hielko Sijsling stond namelijk zijn allerlaatste uitruk als actief brandweerman bij het Pekelder korps op het programma. Na 36 jaar trouwe dienst neemt hij afscheid van zijn actieve rol bij Brandweer Pekela. Helemaal verdwijnen uit de brandweerwereld doet hij echter niet: Hielko blijft verbonden aan de Veiligheidsregio Groningen, waar hij in een andere functie actief zal blijven.

Dat zijn laatste uitruk een bijzondere gebeurtenis zou worden, had hij zelf niet kunnen vermoeden.

Om precies 19.59 uur ging tijdens de oefenavond het alarm. De melding betrof een buitenbrand bij dorpshuis De Riggel, bij de Pekelderboys in Boven Pekela. De brandweerlieden kwamen direct in actie en gingen op weg naar de opgegeven locatie.

Eenmaal ter plaatse bleek er echter geen sprake te zijn van een buitenbrand. In plaats daarvan was een ongeval in scène gezet waarbij een shovel en een personenauto betrokken waren. In de auto bevonden zich enkele naaste familieleden van Hielko.

Zoals het een betrokken brandweerman betaamt, stapte Hielko bij aankomst als een van de eersten uit om de situatie te beoordelen. Hij begaf zich richting de personenauto om de inzittenden te helpen. Groot was dan ook zijn verbazing toen hij bij de auto aankwam en ontdekte wie er achter het incident zaten. Even later kwamen zijn vrouw, beide dochters en beide schoonzonen uit de auto tevoorschijn.

Het bleek een zorgvuldig voorbereide verrassing te zijn van zijn collega’s en naasten, speciaal ter gelegenheid van zijn laatste uitruk bij het Pekelder korps. Een bijzonder moment waarbij Hielko zelf even niet de hulpverlener was die een ander te hulp schoot, maar degene voor wie alles in het teken stond van een afscheid.

Collega’s uit Oude en Nieuwe Pekela aanwezig

Bij deze bijzondere laatste uitruk waren alle collega’s van de brandweerposten Oude en Nieuwe Pekela aanwezig. Nadat de verrassing was onthuld, werd er nog een kort woord tot Hielko gericht. Vervolgens kreeg hij een herinneringsschildje aangeboden door Gert Abel van Winkoop, ploegchef van brandweerpost Nieuwe Pekela. Een blijvende herinnering aan zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij de Pekelder brandweer.

Aansluitend verplaatste het gezelschap zich naar de kantine van de Pekelderboys, waar Hielko zelf ook actief is als voetballer. Daar werd onder het genot van een hapje en een drankje nog uitgebreid nagepraat en werden herinneringen opgehaald. Een passend samenzijn met collega’s, familie en bekenden om deze bijzondere avond af te sluiten.

36 jaar inzet voor de brandweer

In ruim drieënhalve decennia heeft Hielko Sijsling veel betekend voor Brandweer Pekela en de veiligheid van de inwoners van de gemeente. Door de jaren heen heeft hij zich met grote betrokkenheid ingezet voor het brandweervak. In 2012 behaalde hij zijn rijksdiploma OVD (Officier van Dienst), een belangrijke operationele functie binnen de brandweerorganisatie.

Ook zijn jarenlange vrijwillige inzet bleef niet onopgemerkt. In 2019 werd hij, samen met zeven andere Pekelder brandweermannen, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tijdens de jaarlijkse korpsbindingsavond in februari 2026 werd Hielko nog gehuldigd voor zijn 35-jarig jubileum in brandweerdienst.

Na 36 jaar komt er nu een einde aan zijn actieve inzet bij Brandweer Pekela. Toch is dit geen definitief afscheid van de brandweerwereld. Hielko blijft verbonden aan de Veiligheidsregio Groningen en zal daarin een andere functie gaan vervullen.

Zijn laatste uitruk werd daarmee een avond om niet snel te vergeten. Een bijzondere verrassing, een mooi gebaar van zijn collega’s en een warm samenzijn vormden het slotstuk van 36 jaar inzet voor de Pekelder brandweer. Een afscheid dat Hielko ongetwijfeld nog lang zal bijblijven.

Fred Stötefalk