GRONINGEN – D66 Regio Groningen heeft de uitslag van de ledenstemming over de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2027 bekendgemaakt. Met een combinatie van ervaring, nieuw talent en kandidaten uit de hele provincie kijkt D66 met vertrouwen uit naar de verkiezingen.
Fractievoorzitter Paula Benjamins-van Oudheusden voert de lijst aan. De leden kozen haar voor de zomer al tot lijsttrekker. Via een interne stemming hebben de leden nu ook de volgorde van de overige kandidaten bepaald. Statenlid Floor Buigel staat op de tweede plaats, gevolgd door Hanneke Schoenmaker-Tiems, fractievoorzitter in de gemeenteraad van Veendam.
Buigel (29), opgegroeid in Warffum en woonachtig in Groningen, kijkt ernaar uit haar werk in de Provinciale Staten voort te zetten. Voor Schoenmaker-Tiems is het haar eerste kandidatuur voor de Provinciale Staten. Hidde Brummer uit Groningen en Daan Elling uit Stadskanaal staan op de vierde en vijfde plaats.
Regiovoorzitter Jurgen Elshof is enthousiast over de samenstelling van de lijst: ‘Van Stadskanaal tot Zuidhorn, van Sellingen tot de stad Groningen: onze kandidaten komen uit alle windstreken van de provincie. Met deze lijst brengen we ervaring, vernieuwing en verjonging bij elkaar. De jeugd heeft de toekomst en dat zie je terug op onze lijst. Met dit team kan Paula de boer op. ‘We gaan de verkiezingen in met de ambitie om te groeien én bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst van Groningen.’
De eerste vijftien kandidaten
- Paula Benjamins-van Oudheusden (Groningen)
- Floor Buigel (Groningen)
- Hanneke Schoenmaker-Tiems (Veendam)
- Hidde Brummer (Groningen)
- Daan Elling (Stadskanaal)
- Stan Gräper (Groningen)
- Henk Hofstede (Zuidhorn)
- Rozemarijn Huibers-Hustinx (Sellingen)
- Max Maas (Onnen)
- Jesse Mollema (Groningen)
- Jesper Post (Groningen)
- Bob Voorneveld (Meerstad)
- Eize Hoomoedt (Sellingen)
- Marc Hesp (Zuidbroek)
- Nathaly Oorlog (Groningen)
Lijsttrekker Paula Benjamins-van Oudheusden ziet de verkiezingen met vertrouwen tegemoet: ‘Ik ben ontzettend trots op deze kandidatenlijst. Met dit enthousiaste en veelzijdige team gaan we de provincie in, luisteren we naar Groningers en vertellen we ons verhaal. ‘De toekomst begint in Groningen!’
De leden hebben de volgorde van de eerste 35 kandidaten bepaald. De komende weken wordt de lijst gecompleteerd tot en met plek 50. De Provinciale Statenverkiezingen vinden plaats op woensdag 17 maart 2027.
Bron: D66 Provincie Groningen