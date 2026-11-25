SELLINGEN – Vanochtend is op de Heksje Hasje bank op de Brink in Sellingen het eerste exemplaar overhandigt aan Paul en Joke Hoomoedt.

Hoe het allemaal begon

Dit boekje is de reden van het ontstaan van stichting Heksje Hasje. Nelleke Dragt en Margriet Smeets zaten rond 2019 in het bestuur van VBT en hadden het idee om ‘iets’ met het verhaal van Heksje Hasje te doen. Het verhaal was inmiddels wat naar de achtergrond verdrongen en nieuwe dorpelingen wisten niet meer wie zij was. Ook Wilma Musters-Hoomoedt vond het erg jammer dat niemand meer leek te weten waar het verhaal vandaan was gekomen en liep in die zelfde periode rond met het idee om iets over Heksje Hasje te gaan schrijven. Paul Hoomoedt, broer van en medebestuurder van het VBT, wist van beide overwegingen en bracht de drie dames samen.

Het idee ontstond om een boekje te maken maar hoe en wat dat moest nog vorm krijgen. Na een eerste aanzet kwamen de Corona maatregelen en kwam alles stil te liggen. Na ruim een jaar werd het idee weer opgepakt en moest er bedacht worden hoe een boekje bekostigd ging worden. Na subsidie aanvragen die werden afgewezen werden de drie nog standvastiger, linksom of rechtsom, ze zouden het voor elkaar gaan krijgen! Het advies was om een stichting te vormen zodat het gemakkelijker werd om subsidies te verkrijgen. Zo gezegd zo gedaan. Er werd een visie geformuleerd, een bestuur gevormd en bestuursleden er bij gevraagd. Zo ontstond er een enthousiaste groep en opnieuw werden er subsidies aangevraagd. En het lukte deze keer wel!

Heksje Hasje

Door de lange periode die inmiddels was verstreken veranderden de ideeën over wat er in het boekje moest komen. En uiteindelijk kunnen we met trots zeggen na al het schaven dat het een mooi boekje is geworden over de geschiedenis en het ontstaan van Heksje Hasje. Zodat zij voor altijd onderdeel zal zijn van het dorp Sellingen.

Paul was de grondlegger van het allereerste begin van het boekje en Joke heeft in het verleden altijd de rol van Heksje Hasje op zich genomen. Inmiddels heeft ze haar bezem overgedragen aan een nieuwe Heksje Hasje, Wilma. Zij overhandigde, in het bijzijn van het voltallige bestuur, het boekje aan Paul en Joke. De cirkel is rond.

Het boekje is vanaf a.s. zaterdag, 28 november te koop. Stichting heksje Hasje staat dan van 14:00-20:00 uur in Sellingen op de wintermarkt bij Herberg Sellingen aan de Dorpsstraat.

Bron: Wilma Musters

Foto’s: Johannes Velthuis