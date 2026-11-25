GRONINGEN 1 – Donderdag kunt u op Groningen 1 luisteren naar het programma FOCUS: Levensverhalen en muziek. Dit wordt van 20.00 tot 21.00 uur uitgezonden.
Deze week is Marjet Bos onze gast. Met haar gaan we praten over Orange The World. Tussen 25 november en 10 december wordt er wereldwijd aandacht besteed aan geweld tegen meisjes en vrouwen. Wat er allemaal gebeurt met vrouwen in diverste culturen, oorlogen, in het openbaar gebied en thuis achter veel voordeuren is bizar. Marjet heeft zich verdiept in deze materie en neemt ons mee in haar verhaal.
Wil je meer weten, luister aanstaande donderdagavond om 20.00 uur
Muziekkeuze: Meau, Gloria Gaynor en nog veel meer.
Presentatie: Ricky van den Aker
Techniek: Ronnie van der Wal