OLDAMBT – De gemeente Oldambt werkt aan een nieuw plan: het warmteprogramma. Daarin staat hoe we onze woningen in de toekomst zonder aardgas gaan verwarmen. Daarvoor zijn vaak maatregelen nodig in huis. De gemeente wil graag van inwoners weten wat zij belangrijk vinden, wat zij zelf kunnen doen en waar ze hulp bij nodig hebben. Daarom houdt de gemeente een enquête. De enquête is te vinden op de website van de gemeente: www.gemeente-oldambt.nl .
Warmteprogramma
De gemeente Oldambt wil in 2050 klimaatneutraal zijn en overgaan op verwarmen zonder aardgas. Hiermee wil de gemeente minder CO2 uitstoten en voorkomen dat de aarde teveel opwarmt. Dit hebben gemeenten in Nederland afgesproken met het Rijk. In het Warmteprogramma wordt per buurt of dorp bekeken wat het beste alternatief is voor aardgas. Vijf jaar geleden in 2021 is hiervoor het eerste plan gemaakt: de Transitievisie Warmte. Het Warmteprogramma is het vervolg hierop.
Inwoners
De gemeente Oldambt vindt het belangrijk dat elke inwoner maatregelen moet kunnen nemen om uiteindelijk aardgasvrij te wonen. “We willen dat de plannen goed aansluiten bij de wensen van onze inwoners”, zegt wethouder Gert Engelkens. “De enquête is een mooie manier om zoveel mogelijk inwoners te bereiken. De uitkomsten nemen we mee in onze plannen.”
Over de enquête
Het invullen van de enquête duurt vijf tot tien minuten. Alle vragen worden zorgvuldig en anoniem verwerkt. De enquête staat op de website van de gemeente Oldambt: www.gemeente-oldambt.nl . De enquête is in te vullen tot 14 december 2026.
Bron: Gemeente Oldambt