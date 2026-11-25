ZUIDWENDING – Op 11 en 12 november vond op het caverneveld van EnergyStock in Zuidwending een grootschalige calamiteitenoefening plaats.
Het oefenscenario was een incident dat leidde tot een blow-out waarbij gas ongecontroleerd uit een caverneput ontsnapt. Samen met gespecialiseerde partners oefenden we hoe we bij zo’n uitzonderlijke situatie snel en veilig kunnen opschalen. Daarbij stonden de mobilisatie van mensen en materieel, het inrichten van veiligheidszones en de beheersing van de blow-out centraal. Ook werd specialistisch materieel opgebouwd en onder realistische omstandigheden ingezet.
Achter de schermen werd volop geoefend met samenwerking, communicatie, coördinatie en logistiek. Hoewel de oefening zelf twee dagen duurde, gingen er maanden van voorbereiding aan vooraf. Want hoe goed een calamiteitenplan op papier ook is, pas in de praktijk blijkt wat echt werkt. Zo blijven we leren en zijn we voorbereid wanneer het erop aankomt, aldus EnergyStock.
Bron: EnergyStock Zuidwending