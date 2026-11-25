EEMSHAVEN – Vanuit de Eemshaven trekken actievoerders van Verenigd Front Kern(afval)Gezond Groningen op 14 februari, samen met verschillende natuur- en maatschappelijke organisaties, op voor het behoud van de Waddenzee, de natuur en de Waddendorpen.
Het vertrouwen van de Groningers in de landelijke overheid heeft de afgelopen jaren flinke schade opgelopen. Beloften zijn niet nagekomen en het vertrouwen is herhaaldelijk beschaamd. Volgens Tjeerd Palstra van Verenigd Front Kern(afval)Gezond ontbreekt het de regering aan voldoende oog voor de belangen en de toekomst van onze provincie. Zelfs de mogelijkheid om Groningers via een referendum uit te laten spreken of zij kerncentrales in hun provincie wenselijk vinden, krijgt geen ruimte.
D66 werd ooit opgericht vanuit het streven om burgers meer zeggenschap te geven over de inrichting van hun eigen leefomgeving. Ook een bindend correctief referendum behoort tot de democratische instrumenten waar de partij voor staat. Maar wanneer het om de toekomst van Groningen gaat, lijken die uitgangspunten niet vanzelfsprekend te gelden. Daar komt nu een nieuwe zorg bij. UNESCO dreigt het Waddengebied op de lijst van bedreigd werelderfgoed te plaatsen vanwege menselijke activiteiten die het gebied onder druk zetten, waaronder zoutwinning. Dat er in 2027 een inspectiemissie van UNESCO naar het gebied komt, zou voor ons allemaal aanleiding moeten zijn om ons ernstig zorgen te maken.
Moeten wij rustig blijven afwachten totdat het zwaard van Damocles boven ons hoofd valt? ‘Ik dacht het niet!’, stelt Tjeerd Palstra. Wij moeten Den Haag laten horen én zien dat wij opkomen voor het behoud van onze Waddenzee, onze natuur en onze Waddendorpen met hun inwoners’.
Solidariteitsmars
Op zondag 14 februari 2027 organiseert Verenigd Front Kern(afval)Gezond samen met verschillende natuur- en maatschappelijke organisaties een grote Solidariteitsmars vanuit de Eemshaven, door en langs de Waddendorpen.
Deze mars heeft twee belangrijke doelen:
- Opkomen voor het behoud van ons unieke natuurgebied en UNESCO-Werelderfgoed.
- De inwoners van de Waddendorpen laten zien dat zij er niet alleen voor staan. Wij willen hen een hart onder de riem steken en duidelijk maken dat wij solidair zijn met hun zorgen en hun strijd voor de toekomst van hun leefomgeving.
Ze roepen iedereen op die zich betrokken voelt bij Groningen, die houdt van natuur en dieren en die het belang inziet van het beschermen van ons Waddengebied, om mee te lopen. Ook roepen ze alle maatschappelijke, natuur- en milieuorganisaties op om zich bij deze solidariteitsmars aan te sluiten. Laat zien dat Groningen niet zwijgt. ‘Laat zien dat wij samen opkomen voor onze natuur, onze dorpen en onze toekomst!’
Wilt u deelnemen aan deze solidariteitsmars? Meld u dan alvast aan via: deelname.protestmars@verenigdfrontkerngezond.nl
Na aanmelding ontvangt u op een later moment het volledige programma en aanvullende informatie.
Bron: Tjeerd Palstra
Voorzitter Verenigd Front Kern(afval)Gezond GDFO