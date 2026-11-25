VLAGTWEDDE – Historische TT Vlagtwedde stopt: geen 30e editie
Na jarenlang passie, enthousiasme en betrokkenheid komt er een einde aan de Historische TT Vlagtwedde. De 30e editie in 2027 zal er niet meer komen.
Een bijzonder jubileum dat de organisatie graag hadden willen vieren, maar waarvan ze hebben moeten besluiten dat het niet meer haalbaar is om dit voort te zetten.
Het organiseren van het evenement kost heel veel tijd en energie van het bestuur en de vrijwilligers.
Helaas is het erg moeilijk om elk jaar voldoende vrijwilligers te krijgen omdat er wel mensen afhaakten en er geen nieuwe voor terug kwamen.
De strengere regelgeving voor wat betreft de veiligheid en daarbij de moeilijkheidsgraad van het aanvragen van de vergunning en de steeds hogere kosten die dit met zich mee brengt heeft het bestuur doen besluiten dat het organiseren van het evenement niet meer te realiseren is.
Met pijn in het hart is daarom besloten om een punt te zetten achter de Historische TT Vlagtwedde.
Wat ooit begon vanuit liefde voor de historische motorsport, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een evenement met een eigen plek en betekenis.
Vele deelnemers, bezoekers, vrijwilligers en betrokkenen hebben ervoor gezorgd dat de Historische TT Vlagtwedde zoveel jaren kon bestaan.
De organisatie kijkt met trots en dankbaarheid terug op alle mooie jaren, bijzondere momenten en ontmoetingen die de Historische TT Vlagtwedde hebben gevormd en bedankt iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan het succes van de Historische TT Vlagtwedde.
Aan mooie herinneringen zal het gelukkig nooit ontbreken.