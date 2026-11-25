Zonnig, droog en schraal winterweer, morgen nog iets kouder

Woensdag – In Ter Apel, Sellingen en Vlagtwedde start de woensdag koud en grotendeels zonnig, al kan er in het noordoosten af en toe wat bewolking voorkomen. Gedurende de hele dag blijft het droog en zijn er geregeld zonnige perioden over Oost-Groningen. De maximumtemperatuur komt niet hoger uit dan een schrale 2°C. Doordat er een matige wind uit het (noord)oosten waait van 3 tot 4 Bft, voelt het buiten ronduit koud aan. Vanavond blijft het droog bij een gestage, matige (noord)oostenwind.

Vanavond en Vannacht – In de nacht naar donderdag blijft het overal in onze streek droog en helder. Onder een opgeklaarde hemel koelt het flink af naar een koude minimumtemperatuur van rond de -4°C tot -5°C in het oosten. De noordoostenwind waait matig door met 3 tot 4 Bft.

Donderdag – Morgen, donderdag 26 november, zet het heldere en droge winterweer door. Zowel ’s ochtends als ’s middags schijnt de zon uitbundig over onze streek. Wel wordt er nog iets koudere lucht aangevoerd, waardoor de middagtemperatuur niet verder oploopt dan tot rond de 1°C. In combinatie met de matige noordoostenwind van 3 tot 4 Bft ligt de gevoelstemperatuur de hele dag ruim onder het vriespunt. Ook donderdagavond is er weinig bewolking en blijft het droog bij een matige noordoostelijke wind.

Tip van de redactie: Het is heerlijk zonnig weer voor een frisse winterwandeling, maar pak je extra warm in met een dikke jas, muts en handschoenen tegen de schrale noordoostenwind!