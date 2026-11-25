WINSCHOTEN – De mysterieuze kleine blauwe bewoner van Cultuurhuis De Klinker heeft een naam gekregen. Gijs (8) en Marit (5) van Bommel uit Winschoten hoorden woensdag 25 november dat hun inzending de winnende naam was: Klinkie.
Tijdens de herfstvakantie dook er plotseling een nieuw figuurtje op in Cultuurhuis De Klinker. Een verlaten tentje en een spoor van kleine voetstapjes wezen op de aanwezigheid van een bijzondere bewoner. Bezoekers, jong en oud, werden uitgenodigd om een leuke naam te bedenken.
De oproep leverde de afgelopen maand maar liefst 52 inzendingen op. Namen konden worden ingeleverd via een brievenbusje bij de balie, de website en Facebook. De belangstelling kwam uit alle leeftijdsgroepen: de jongste deelnemer was 4 jaar, terwijl de oudste inzender ouder was dan 80 jaar.
De naam Klinkie bleek populair en werd maar liefst zeven keer ingezonden, zij het met verschillende schrijfwijzen. Gijs en Marit waren met hun inzending de jongste deelnemers. Zij werden uit de inzenders van de winnende naam geloot en mochten tijdens het feestelijke naamfeestje hun prijs in ontvangst nemen.
De kinderen kregen een tasje met daarop een afbeelding van Klinkie. Het tasje werd met de hand bedrukt door Kanoa Manusama, vormgevingsstagiair bij De Klinker. Ook zaten er onder meer vrijkaarten in voor de komische familievoorstelling ‘De Circusbroers’ (4+), die woensdagmiddag 23 december in het theater te zien is.
Klinkie krijgt een vaste plek
De illustraties van Klinkie zijn gemaakt door Michiel Kloppenburg. Het blauwe figuurtje zal voortaan op verschillende uitingen van Cultuurhuis De Klinker verschijnen. Klinkie staat symbool voor het plezier en de beleving die bezoekers kunnen vinden bij het theater, het filmhuis en het kunstencentrum.
Ook kinderen kunnen binnenkort zelf met Klinkie aan de slag. Tijdens de Cultuur Expeditieweek in de kerstvakantie, bedoeld voor kinderen tot en met 12 jaar, staat een workshop op het programma waarbij deelnemers hun eigen Klinkie kunnen maken. Meer informatie hierover volgt binnenkort via de website indeklinker.nl.
Bron: De Klinker
Foto’s: De Klinker en Reina Stel