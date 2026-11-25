DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)
Bunde
Om 20.40 uur zijn gisteravond op de Leege Weg in Bunde twee personenauto’s met elkaar in botsing gekomen. Een 36 jarige bestuurder van een Audi belandde door onbekende oorzaak op de linker weghelft en botste daar tegen een tegemoetkomende VW. Hij raakte lichtgewond. De 23 jarige bestuurder van de VW kwam met de schrik vrij. Beide auto’s moesten worden afgesleept.
De politie heeft tijdens een grenscontrole op de parkeerplaats Bunderneuland vannacht om 2.20 uur een 36 jarige passagier van een langeafstandsbus aangehouden. Tijdens de controle bleek dat voor de Syriër een arrestatiebevel van kracht was. De man was in maart 2024 vanwege een roofoverval veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar en drie maanden. Hij is vanmiddag voorgeleid en vervolgens naar een gevangenis gebracht. Bovendien waren nog vijf andere openbare aanklagerskantoren geïnteresseerd in de verblijfplaats van de man. Zij hadden allemaal een arrestatiebevel uitgevaardigd voor de 36-jarige.
Papenburg
Om 0.17 uur in de nacht van zondag op maandag is bij een opslagloods van een bedrijf aan de Deverhafen in Papenburg ingebroken. Er zijn meerdere kabelhaspels gestolen. De schade bedraagt meerdere duizenden euro’s.
Tussen 7.00 en 18.30 uur is gisteren bij een woning aan de Zum Alten Turm in Papenburg ingebroken. De woning werd overhoop gehaald. Het is nog niet bekend wat er is buitgemaakt.
Getuigen worden verzocht contact met de politie van Papenburg op te nemen via 04961/926-0.