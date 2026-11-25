GRONINGEN – Machtig mooi. De Nedersaksische taal en cultuur zijn vanaf nu ook bijgeschreven als immaterieel erfgoed in de Inventaris. Daarmee krijgt dit levende erfgoed meer landelijke zichtbaarheid. Op de nieuwe inventarispagina is te lezen wat de Nedersaksische taal en cultuur bijzonder maakt en wie zich inzetten om dit erfgoed levend te houden en door te geven. Deze inventaris wordt beheerd door Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) en is samen met erfgoedbeoefenaars en -gemeenschappen opgebouwd.
Een levende taal en cultuur
Het Nedersaksisch is een erkende minderheidstaal die dagelijks wordt gesproken in delen van Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel, Gelderland en Flevoland, tot over de grens met Duitsland. Iedere streek kent eigen varianten, woorden en uitdrukkingen.
Het Nedersaksisch klinkt onder andere door in het dagelijks leven, cabaret, verhalen én muziek. Luister maar eens goed naar Daniël Lohues, Johannes Peetsma alias TikTok Tammo of Hendrik Jan Bökkers. Zij maken met vele anderen het Nedersaksisch toegankelijk voor een breder publiek.
Ook onder nieuwe generaties groeit de belangstelling. Op scholen ontstaat steeds meer aandacht voor het Nedersaksisch en voor de kracht van meertaligheid. Het Nedersaksisch blijft een belangrijk middel om uit te drukken wie we zijn en hoe we met elkaar samenleven.
“Taal, daar zit geen stolp overheen, dat is veranderlijk. Het Nedersaksisch wordt misschien minder gesproken dan vroeger, maar als middel om betekenis te geven aan wie we zijn en hoe we samenleven, is het belangrijker dan ooit”, vertelt dialectoloog Harrie Scholtmeijer van de Overijsselacademie.
Samen werken aan de toekomst
Achter de voordracht staat de Stuurgroep Nedersaksisch. Daarin werken zes organisaties uit het hele Nedersaksische taalgebied samen: Erfgoed in Groningen, Huus van de Taol, Stichting Stellingwarver Schrieversronte, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Erfgoedhuis Flevoland en de Overijsselacademie.
De bijschrijving maakt zichtbaar dat het Nedersaksisch meer is dan alleen een taal. Het is een levende culturele praktijk die mensen verbindt en voortdurend in ontwikkeling is. De inventarispagina biedt ook ruimte aan organisaties en andere erfgoeddragers die zich inzetten voor het Nedersaksisch. Zij kunnen zich ook bij KIEN melden om aan de pagina te worden toegevoegd.
Nieuwsgierig naar de Inventarispagina Nedersaksische Taal en Cultuur? Klik dan hier.
Bron: Erfgoed in Groningen
Foto’s: TikTok Tammo – Robert Veenstra en De Nedersaksen podcast – Ruben Kooren