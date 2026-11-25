PEKELA – Van 25 november tot 10 december doet de gemeente Pekela samen met welzijnsorganisatie De Badde wederom mee aan ‘Orange the World’. Dit is een wereldwijde campagne van UN Women tegen geweld richting vrouwen en meisjes.
Wethouder Ellen van Klaveren benadrukt het belang van deelname: ‘Minstens één op de drie vrouwen heeft te maken gehad met geweld. Dat zijn schokkende cijfers. Dit onderwerp vraagt jaarlijks opnieuw om een moment van aandacht. We moeten het blijven benoemen en bespreekbaar houden met elkaar.’
De gemeente Pekela heeft een donatie gedaan aan ‘Orange Trust Fund’ van 400 euro om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden. Met deze donatie zijn op 24 november tijdens de vergadering van de raadscommissie ‘Orange Pins’ uitgedeeld. Ook raadsleden krijgen op 8 december tijdens de raadsvergadering een pin uitgereikt.
Vandaag, woensdag 25 november, heeft wethouder Ellen van Klaveren en buurtwerker met Annemiek Bakker de Orange the World-vlag gehesen bij het gemeentehuis. Daarnaast kleuren Molen De Onrust en het gemeentehuis oranje als zichtbaar signaal van steun aan de campagne.
De Badde organiseert in samenwerking met de gemeente Pekela ook een stoeptegelactie. Met oranje (spuit)krijt wordt de boodschap ‘Stop Geweld Tegen Vrouwen’ op zoveel mogelijk stoeptegels in Pekela aangebracht. Inwoners van Pekela en professionals kunnen zich aanmelden voor de stoeptegelactie via www.pekelaactief.nl of bij Annemiek Bakker (06 11 04 56 53).
Bron en foto’s: Gemeente Pekela