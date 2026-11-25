WESTERWOLDE – Vandaag start Orange the World, de wereldwijde campagne die aandacht vraagt voor het voorkomen van geweld tegen vrouwen en meisjes. Ook gemeente Westerwolde doet mee aan de campagne. Met de boodschap ‘Samen creëren we veiligheid. Samen houden we elkaar veilig.’ vraagt de gemeente aandacht voor een veilige omgeving voor iedereen.
Vlag hijsen
Wethouder Wietze Potze heeft vandaag de Orange the World-vlag gehesen. Ook is het gemeentehuis
tijdens de campagneperiode in de avonden oranje verlicht als zichtbaar teken van betrokkenheid bij
de campagne. Potze: “Geweld en onveiligheid raken niet alleen slachtoffers, maar de hele
samenleving. Iedereen verdient het om zich veilig te voelen. Daarom werken we in Westerwolde
samen aan een omgeving waarin we naar elkaar omkijken, elkaar steunen en elkaar veilig houden.”
In aanloop naar de campagne heeft de gemeente scholen, sportverenigingen en andere
maatschappelijke organisaties uitgenodigd om op hun eigen manier aandacht te besteden aan de
campagne. Inwoners kunnen zelf ook meedoen door bijvoorbeeld de “medestanderpledge” te
ondertekenen.
Informatie en hulp
Op www.relatieszondergeweld.nl vinden inwoners informatie over het herkennen van signalen van
geweld, wat zij kunnen doen als zij zich zorgen maken om iemand en waar zij terecht kunnen voor
hulp of ondersteuning
Bron en foto: Gemeente Westerwolde