NIEUW-BUINEN – Zaterdag 12 december van 13.30 – 16.30 uur organiseert Museum Goedewaagen te Nieuw -Buinen weer een schildercursus op keramiek, op ambachtelijke wijze , waarbij een 400 jaar oude schildertechniek wordt aangeleerd.
De zeer deskundige begeleiding is in handen van mevrouw Antje Ramaker, die 50 jaar ervaring heeft in het beschilderen van keramiek voor de keramiekfabriek van Royal Goedewaagen, die naast het museum staat. Zij begeleidt jou naar een mooi eigen resultaat, ook als je niet goed kunt tekenen. Laat je maar verrassen!
Nadat het in de oven is geweest, kun je je kunstwerk ophalen in het museum.
Opgave via de website www.museumgoedewaagen.nl of mail naar mail@museumgoedewaagen.nl
Bron en foto’s: Museum Goedewaagen