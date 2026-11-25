VRIESCHELOO – Een warme kerst zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Toch is dat niet voor iedereen het geval. De stichting De Kracht van Vriendelijkheid uit Vriescheloo moet dit jaar helaas erkennen dat er onvoldoende financiële middelen zijn om de jaarlijkse kerstpakkettenactie voort te zetten. Door het uitblijven van voldoende fondsen en financiële ondersteuning dreigen inwoners van Westerwolde die juist in deze periode een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, met lege handen te staan. Dat wil de stichting niet zomaar laten gebeuren.
Westerwolde geeft Kerst: iedereen kan iets betekenen
Met de oproep ‘Westerwolde geeft Kerst’ hoopt de stichting inwoners en organisaties op ideeën te brengen. Er zijn verschillende manieren waarop mensen kunnen bijdragen naast een financiële bijdrage:
- Scholen: laat leerlingen houdbare producten inzamelen, kerstkaarten schrijven of samen kleine kerstpakketjes samenstellen. Een mooie manier om kinderen te laten ervaren wat omzien naar elkaar betekent.
- Ondernemers: stel producten beschikbaar, doneer een kerstpakket of sponsor meerdere pakketten.
- Supermarkten: plaats een inzamelkar waar klanten een extra product kunnen achterlaten.
- Verenigingen: organiseer een inzamelactie, kerstmarkt of gezamenlijke activiteit.
- Kerken en maatschappelijke organisaties: kijk waar mensen, middelen en vrijwilligers bij elkaar gebracht kunnen worden.
- Inwoners: stel zelf een kerstpakket samen, doneer een cadeaubon of draag op een andere manier een steentje bij.
Ook bedrijven en particulieren kunnen één of meerdere kerstpakketten sponsoren. Met relatief kleine bijdragen kan gezamenlijk al veel worden bereikt.
Een gemeenschap waarin niemand alleen staat
De Kracht van Vriendelijkheid is de afgelopen jaren flink gegroeid. Inmiddels zetten vrijwilligers zich gezamenlijk gemiddeld zo’n 420 uur per maand in voor de stichting. Dat gebeurt onder meer bij de kledingbank, fondsenwerving, evenementen, het bezorgen van boodschappen en het onderhouden van contacten met donateurs, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Een indrukwekkende inzet, die vooral voortkomt uit betrokkenheid bij mensen die het financieel moeilijk hebben. Om de kerstpakkettenactie op de gebruikelijke manier mogelijk te maken, is ongeveer 5.000 euro nodig. Een bedrag dat door het teruglopen van beschikbare fondsen en subsidies dit jaar niet bij elkaar is gekomen.
Anita: “Wij vragen niet om een klein bedrag. Maar als we de helft daarvan bij elkaar zouden krijgen, zouden we al een enorm gat in de lucht springen. Onze vrijwilligers zouden met alle liefde nog meer uren maken om dit mogelijk te maken. Maar uiteindelijk heb je ook financiële middelen nodig. Daarom doen we nu een beroep op de gemeenschap die ons de afgelopen jaren zo vaak heeft gesteund.”
Helpen kan op verschillende manieren
Wil je een bijdrage leveren aan de kerstpakkettenactie, een pakket sponsoren, producten doneren of een initiatief organiseren? De Kracht van Vriendelijkheid komt graag in contact met iedereen die wil helpen.
Contact: info@dekrachtvanvriendelijkheid.nl
Iedere bijdrage wordt enorm gewaardeerd.
Bron: De Kracht van Vriendelijkheid