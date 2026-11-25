WINSCHOTEN – Een 27-jarige man is woensdag door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot twee jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor het verkrachten en mishandelen van zijn toenmalige partner in Winschoten. Ook moet hij het slachtoffer ruim 8.200 euro schadevergoeding betalen.
De feiten vonden plaats in maart 2024. De man en zijn toenmalige vriendin kwamen na een feestje in Veendam midden in de nacht met de taxi aan bij haar woning in Winschoten. Toen de vrouw een berichtje op haar telefoon kreeg van haar buurman, werd de verdachte woedend.
Opgesloten in eigen huis
Hij pakte haar telefoon af, gooide deze stuk en vernielde meerdere spullen in de woning. Vervolgens sloeg en schopte hij de vrouw en kneep haar keel dicht. Toen het slachtoffer met een smoes naar buiten probeerde te komen, sleurde hij haar aan haar haren weer naar binnen. Daarna duwde hij haar op de bank en verkrachtte haar. In de dagen erna stuurde hij bovendien meerdere doodsbedreigingen via WhatsApp naar de buurman.
Tijdens de rechtszaak beweerde de verdachte dat ze de ruzie hadden bijgelegd en dat de seks vrijwillig was. De rechtbank veegt dat verhaal van tafel. Een forensisch arts stelde dagen later nog veel blauwe plekken vast over haar hele lichaam, en haar zus zag een dag na het geweld rode strepen in haar nek. Bovendien laat de schade in de woning en de dreigende berichten van de volgende ochtend zien dat de man helemaal niet gekalmeerd was.
De rechtbank vindt het extra kwalijk dat het geweld plaatsvond in het eigen huis van het slachtoffer, een plek waar zij zich juist veilig had moeten voelen. De man voerde tijdens de zitting nog aan dat een celstraf grote gevolgen heeft voor zijn eigen tegelzetbedrijf en zijn huidige gezin, maar daar gaat de rechter niet in mee.
De straf van 24 maanden is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Naast de gevangenisstraf moet de man het slachtoffer 7.500 euro smartengeld en bijna 790 euro voor haar kapotte spullen betalen.