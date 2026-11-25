TER APEL – Opnieuw ging het woensdagochtend vroeg mis op de N366. Bij Ter Apel botsten drie auto’s en een bedrijfsbusje op elkaar; één persoon kwam om het leven, een ander moest met een traumahelikopter naar het ziekenhuis. Het ongeluk legt opnieuw de vinger op een zere plek in Oost-Groningen. De A.G. Wildervanckweg staat in de regio al decennia bekend als een ‘dodenweg’ en ondanks miljoeneninvesteringen komt de weg maar niet van dat imago af.

Wie dagelijks over de N366 pendelt weet hoe verraderlijk de route kan zijn. Het is de belangrijkste verkeersader van Duitsland, via de Veenkoloniën en Westerwolde naar Veendam. Het is een drukke weg, met veel vrachtverkeer. Het is ook een smalle weg waar een stuurfout of moment van onoplettendheid ernstige gevolgen kan hebben.

Kijk je naar de afgelopen vijf jaar dan valt op dat het vrijwel elk jaar raak is met tragische gevolgen. Omdat de snelheid hoog ligt, er mag 100 kilometer per uur worden gereden en een vangrail tussen de rijbanen op grote stukken ontbreekt, blijft het zelden bij blikschade. Op kerstavond vorig jaar ging het bij Alteveer mis op een glad wegdek: drie auto’s botsten op elkaar en een 25-jarige man uit Winschoten overleed ter plekke.

In 2024 vielen er drie doden. In augustus van dat jaar kwam bij Ter Apel een voetganger om het leven bij een aanrijding met een vrachtwagen. Eerder dat jaar, in februari, beleefde de weg bij Vledderveen een gitzwarte avond toen twee auto’s frontaal op elkaar reden. Beide bestuurders, mannen van 33 en 41 jaar, overleefden de botsing niet. De politie deed toen nog een getuigenoproep om de oorzaak van het ongeval te achterhalen. In maart 2023 overleed een 47-jarige automobilist uit de gemeente Westerwolde bij Ter Apel na een frontale botsing met een vrachtwagen.

De fatale ongelukken halen doorgaans het landelijke nieuws, maar minstens zo schrijnend is de groep mensen gewond raken bij aanrijdingen op de weg. Uit meldingen van hulpdiensten blijkt dat er op de N366 gemiddeld vier tot zes keer per jaar een zeer zwaar ongeluk gebeurt waarbij slachtoffers bekneld raken of een traumahelikopter moet landen.

Vorige maand kwamen motorijders ten val op de weg en eerder dit jaar raakte bij Ter Apel nog een automobilist zwaargewond na een frontale botsing met een vrachtwagen vlak voor de Duitse grens. Vorig jaar oktober belandden twee mensen zwaargewond in het ziekenhuis na een ongeluk bij Mussel, en in november 2024 moest de brandweer bij Nieuwe Pekela nog een bestuurder uit zijn wrak knippen na een aanrijding met een vrachtwagen. Ook bij Stadskanaal en Musselkanaal rukten de hulpdiensten de afgelopen jaren geregeld uit voor zware botsingen, waaronder een eenzijdig motorongeluk en een aanrijding waarbij een vrouw en een kind gewond raakten.

Gevaarlijk

Jarenlang stond de N366, samen met de N361, bovenaan de lijst met gevaarlijkste provinciale wegen. Met het grootschalige project N366 Veilig probeerde de provincie eerder deze eeuw het tij te keren. Er kwamen extra politiecontroles en de weg ging regelmatig dicht voor grote aanpassingen: kruispunten werden ongelijkvloers gemaakt, er kwamen verdubbelingen van rijbanen, op- en afritten aangepakt, bermen verhard en grote delen kregen een groene middenstreep met een inhaalverbod.

Volgens de provincie heeft dat wel degelijk effect gehad: het totale aantal ongelukken ligt een stuk lager dan vijftien jaar geleden.

Ongevallen op de N366 in 2026 waarbij assistentie van de hulpdiensten werd gevraagd