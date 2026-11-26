VRIESCHELOO – Buurtvereniging De Driehoek organiseerde woensdagmiddag 25 november haar jaarlijkse Sinterklaasbingo en pietendisco. In het jubileum jaar ter ere van haar 80-jarig bestaan zat de zaal vol met 35 kinderen en hun ouders.
Om 14.45 uur ging het feest van start met de Sinterklaasbingo. Verkleed als kleine zwarte pietjes en zelfs een sinterklaas deden de kinderen driftig hun best hun bingokaart vol te krijgen. Want voor ieder kind had de Sint gezorgd voor een prijsje. Het biljart lag vol met mooie kado’s waar uit gekozen kon worden. Een volle kaart was dus écht bingo voor de kinderen!
Na de bingo werd de dansvloer vrijgemaakt voor de pietendisco en volgde de pietendans en vele andere mooi dansen. Op de sinterklaasmuziek was het swingen en genieten geblazen. Voor de niet dans-grage kinderen was er een hoekje ingericht waar een sint-kleurplaat ingekleurd kon worden. Om 16.15 uur eindigde de disco en ging iedereen tevreden met een zelf gekozen kadootje en een zakje snoep naar huis.
De buurtvereniging kijkt zeer tevreden terug op deze activiteit voor hun allerjongste en jonge leden en de niet-leden.
Op dinsdag 8 december staat de volgende activiteit alweer gepland. Kinderen kunnen dan een kerstbakje maken en volwassen een kersttoef tijdens de kerstworkshop in ’t Moment in Veelerveen. Aanmelden voor de kerstworkshop is nog mogelijk tot 1 december via bvdedriehoek@outlook.com.
Bron: Carin Roggen