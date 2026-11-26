TER APEL – De vernieuwde bibliotheek in Ter Apel trekt sinds de heropening ook mensen die alleen even willen rondkijken. ‘Het is echt heel druk geworden’, zegt locatiebeheerder Annet Schuring. ‘Heel veel mensen hadden al door de ramen heen gezien dat het veranderd zou worden. Dus ze kwamen gewoon spontaan binnen.’
Bezoekers kunnen op meer plekken gaan zitten om een boek te lezen. Een aantal zitjes verwijst naar de tram die vroeger door Westerwolde reed. ‘Dat zijn een soort treincoupés’, vertelt Schuring. Ook het klooster van Ter Apel is terug te zien in de inrichting. Het rood verwijst naar de bakstenen van het klooster, het groen en bruin naar het bos eromheen. ‘Wat is het hier mooi. En wat is het hier warm’, hoort Schuring van bezoekers.
Op de kinderafdeling wordt de nieuwe tribune al gebruikt. ‘Daar zitten al moeders op te lezen met hun kinderen’, zegt Schuring. Ook de speelwand trekt volgens haar meteen de aandacht. ‘Ze rennen al die kant op dat ze mogen spelen.’
Woensdagmiddag speelde Theater Pannenkoek in de bibliotheek Kom uit die kraan!. De kinderen mochten meedenken en meedoen met het verhaal over Bart, die dolgraag een kijkje wil nemen op een bouwplaats. Schuring hoopt dat bezoekers ook na de openingsweek blijven binnenlopen. ‘Mensen kunnen zo langskomen. Ook gewoon even zitten, dat is geen probleem.’
Malou Vos
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