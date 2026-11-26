BOURTANGE – In een sfeervolle zaal van ’s Lands Huys aan het Marktplein in Bourtange vond woensdagavond 25 november een Duits-Nederlandse Europa-avond plaats. Ongeveer zestig vertegenwoordigers van verenigingen en maatschappelijke organisaties uit de gemeente Westerwolde en de Duitse gemeente Haren (Ems) kwamen bijeen om kennis te maken en mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking te verkennen.

De bijeenkomst werd georganiseerd door het Partnerschapscomité Westerwolde en het Partnerschaftsforum Haren (Ems). Het doel van de avond was om verenigingen op het gebied van sport, cultuur en onderwijs dichter bij elkaar te brengen. Door persoonlijke ontmoetingen en het uitwisselen van ervaringen kunnen nieuwe contacten, gezamenlijke activiteiten en mogelijk langdurige samenwerkingsverbanden ontstaan.

Tijdens de avond kwamen onder anderen de beide burgemeesters aan het woord: Jaap Velema van de gemeente Westerwolde en Michaela Hoffmann, burgemeester van Haren (Ems). Voor Hoffmann was het een van de eerste ontmoetingen met haar Nederlandse collega. Zij volgde onlangs Markus Honnigfort op, die sinds 2003 burgemeester van Haren was. Ook Ingrid Auth, voorzitter van het Partnerschaftsforum Haren (Ems), en Jochem Abbes namens het Partnerschapscomité Westerwolde spraken de aanwezigen toe.

Samen fietsen over de grens

Een van de praktijkvoorbeelden van grensoverschrijdende samenwerking kwam van Henk Schut, namens de Ter Apeler fietsclub TFC De Ketting. Hij vertelde over de samenwerking met RSC Rütenbrock e.V. (Radsportclub Rütenbrock) en de gezamenlijke fietstochten die beide verenigingen hebben ondernomen, waaronder bijzondere tochten naar Parijs en Berlijn.

Volgens Schut draait de samenwerking niet uitsluitend om de sportieve prestatie. Juist het gezamenlijke doel, de onderlinge uitwisseling en de gezelligheid maken deze activiteiten waardevol. De fietstochten laten zien hoe sport mensen aan beide zijden van de grens met elkaar kan verbinden.

Kunst verbindt Westerwolde en Haren (Ems)

Ook op cultureel gebied bestaat er al jarenlang een succesvolle samenwerking tussen Westerwolde en Haren (Ems). Bernard Winkel en Wilhelm Berkenheger vertelden namens Kunstkring Westerwolde en Kunst Kreis Haren (Ems) over de samenwerking tussen beide kunstenaarsverenigingen.

De afgelopen jaren organiseerden de kunstkringen gezamenlijk verschillende exposities in beide gemeenten. Daarmee krijgen kunstenaars uit Nederland en Duitsland de gelegenheid om hun werk over de grens te presenteren en kennis te maken met elkaars kunst en cultuur.

Ondanks de cultuurverschillen verloopt de samenwerking bijzonder goed, vertelden beide sprekers met een glimlach. De gezamenlijke tentoonstellingen laten zien dat kunst een uitstekende manier is om mensen en organisaties met elkaar te verbinden.

Nieuwe contacten en mogelijkheden

Tijdens de bijeenkomst was er gelegenheid voor verenigingen om zichzelf te presenteren en met elkaar in gesprek te gaan. De persoonlijke kennismaking stond daarbij centraal. Daarnaast werd aandacht besteed aan de subsidiemogelijkheden voor grensoverschrijdende projecten. Vertegenwoordigers van de Eems Dollard Regio (EDR) gaven hierover uitleg.

Het Partnerschapscomité Westerwolde wil het internationale beleid van de gemeente een nieuwe impuls geven. De Europa-avond vormde daarvoor een gelegenheid om bestaande contacten te versterken en nieuwe initiatieven tussen Westerwolde en Haren (Ems) te stimuleren.

Met ongeveer zestig aanwezigen uit beide gemeenten bood de avond volop gelegenheid om ideeën uit te wisselen en nieuwe verbindingen te leggen. De bijeenkomst onderstreepte dat Europese samenwerking niet alleen op bestuurlijk niveau plaatsvindt, maar vooral ook ontstaat door de mensen en verenigingen die elkaar over de grens weten te vinden.



André Dümmer